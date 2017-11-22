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22 Kasım 2017 15:39

Dünya Tekvando Şampiyonu Sancaktepe Belediyespor’da

Dünya Şampiyonası’nda 67 kilo Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar Askari, Sancaktepe Belediyespor’a transfer oldu.

Dünya Tekvando Şampiyonu Sancaktepe Belediyespor’da

22 Kasım 2017 15:39


Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar Askari, Sancaktepe Belediye Binası’nda düzenlenen törenle Sancaktepe Belediyespor’a 4 yıllık imza attı. İmza törenine Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı ve Sancaktepe Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar Askari ve eşi Tekvandocu Mehran Askari katıldı.


Törende konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Tekvandoda dünya şampiyonu olan milli sporcumuz bugün itibariyle resmen Sancaktepe Belediyespor’umuzun mensubu oldu. Öncelikle hem Türk Sporu’na hem de Sancaktepe Spor Kulübümüze ve Nur Tatar Hanımefendi’ye hayırlı olsun kendilerini tebrik ediyoruz. Sancaktepe Belediyesi olarak 1 Nisan 2009’da göreve geldiğimizde önemli sloganlarımız vardı. Sancaktepe eğitimde, kültürde, sanatta, sporda İstanbul’un merkez ilçelerinden biri olacak diye. Sporcuda çok iddialıydık ki sporun merkezi Sancaktepe diye yola çıktık. Bugün Türkiye’nin lisanslı sporcu sayısı ile 19 bin 950 sayımızla İstanbul Büyükşehir Belediyemizden sonra ikinci sırada yer alıyoruz” dedi.



Sancaktepe’ye sporcu laboratuvarı


Sancaktepe’ye açılacak olan sporcu laboratuvarı hakkında bilgi veren Başkan İsmail Erdem, “Altyapısını hazırlıyoruz 20-25 gün sonra cihazlar yerine yerleştirilecek 3-5 yaş grubundan başlayarak çocuklarımızın ve gençlerimizin tüm bedensel ölçümlerini fiziki ve biyoloji ölçümlerini tıbbı cihazlarla yaparak bu gençlerimiz hangi alanda başarılı olabilir bunun yapısı fiziki olarak basketbola mı uygun? Futbola mı uygun? Güreşe mi uygun? Atletizme mi uygun? Bunları fiziki olarak ölçümleri yapılacak buna göre yönlendirme yapılacak. Buradaki hedefimiz, Türkiye’nin geleceğine 5 yıl 10 yıl 20 yıl sonra olimpiyatlarda madalya sayılarımızı 8’lerden 18’lere, 38’lere, 58’lere çıkarmanın yolu da bu çalışmaları ilmi olarak gerçekleştirmek” ifadelerini kullandı.



“Sancaktepe Belediyespor’a 4 yıllık imza”


4 yıllık anlaşmaya imza atan Dünya Tekvando ŞampiyonuNur Tatar Askari, “Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın kulüp başkanımıza herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten burada özel ve çok güzel insanlar var. Tabi ben ilk buraya geldiğimde de söyledim. Olimpiyat ikincisi olduğumda İller Bankası Spor kulübündeydim. Olimpiyat üçüncüsü olduğumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeydim. İnşallah şimdi 2020 yılında Tokyo’da Olimpiyat Şampiyonu olduğumda Sancaktepe’de olacağım. Allah nasip eder İnşallah hem Sancaktepe için, hem kendim için hem de ülkem için o madalyayı getirmek nasip olur” şeklinde konuştu.




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