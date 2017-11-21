Dünya tünelcileri Türkiye’de buluşuyor

Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu (TUNNEL TURKEY’17) Tünelcilik Derneği organizasyonunda 2-3 Aralık tarihlerinde İstanbul’da bir otelde düzenlenecek.

Bu yıl dernek önderliğinde Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu, 2-3 Aralık tarihlerinde İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilecek. Türkiye’de inşaat sektörü için önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak 2012 yılında kurulduğu açıklanan Tünelcilik Derneği’nin üyeleri arasında Türkiye’nin önde gelen maden, inşaat, jeoloji, makine, jeofizik ve harita mühendisleri yer aldığı bildirildi. Mekanik-klasik tünelcilik uygulamaları ve çalışmaları ile uluslararası bilgi alışverişini sağlayan özel bir platform olması hedeflenen Sempozyumun ana teması ’Tünelciliğin Zorlukları’ olarak belirlendiği açıklandı. Uluslararası konukların da 2 gün boyunca sunumlarını yapacağı etkinlikte, Uluslararası Tünelciler Birliği (ITA)’nın Genel Sekreteri Olivier Vion’da Sempozyumu takip edenler arasında olacağı aktarıldı.

’’Devlet teşviki ile 35 milyar dolarlık projeler’’

Konu ile ilgili konuşan Tünelcilik Derneği ve Sempozyum Organizasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nuh Bilgin, tünel yapım tekniklerinin özellikle Türkiye’de son yıllarda yeni teknolojilerle birlikte çok geliştiğini, devlet destekli karayolu ve demiryolu projeleri sayesinde tünel açma sistemlerinin çok ilerlediğini söyledi.

Prof. Dr. Bilgin, sözlerine şöyle devam etti: ’’Ayrıca Türkiye’deki Tünelcilik sektöründen tecrübe kazanan birçok firmanın bugün, Hindistan, Arnavutluk, Polonya, Bulgaristan, İsveç, Suudi Arabistan gibi birçok ülkede başarılı Tünelcilik projeleri var. Bunların kaynağının ise Türkiye’de kazandıkları tecrübeler. Firmalar, bu sayede uluslararası arenada iş yapabilir, tünel açma makinaları üretebilir hale geldi. Uygulayıcı ve ekipman tedariği sağlayan firmaların da içinde bulunduğu çok büyük bir sektör haline geldi. Yakın gelecekte, yeni ihaleler ve planlanan projeler ile birlikte yaklaşık 35 Milyar Dolar harcanacağını, bunun da ülke ekonomisi için çok önemli’’.

Organizasyonu destekleyen kuruluşlar arasında; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İSKİ’nin yer aldığı söylendi.

3 Aralık Türkiye Tünelciler Günü

Derneğin yoğun uğraşları sonucunda, Türkiye Tünelciler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihinin, her yıl bir etkinlikle kutlandığı aktarıldı. Bu yıl da Uluslararası Tünelcilik Sempozyumu ’Tunnel Turkey 2017’ organizasyonu çerçevesinde kutlanacağı ve etkinlik bitiminde tüm katılımcılar için gala yemeği düzenleneceği bilgisi verildi.

İstanbul’daki uluslararası Sempozyumun konuları arasında; tünel tasarımı, tünel yapım yöntemleri, sayısal modelleme teknikleri, laboratuvar ve arazi deneyleri, proje ve risk yönetimi, elektromekanik, kazılarda iş sağlığı ve güvenliği, jeolojik- jeoteknik raporlandırma, çevresel etkiler, zemin iyileştirme ve delme patlatma uygulamaları yer aldığı kaydedildi.