Dünya Tuvalet Günü, tuvaletsiz yaşam süren 2,5 milyar insana dikkat çekiyor

Dünyadaki her 3 insandan 1'inin temiz ve güvenli tuvalete erişimi yok. Küresel ölçekte sağlık ve hijyen açısından farkındalık oluşturmak, tuvaletsiz bir yaşam süren 2,5 milyar insanı görünür kılmak için Birleşmiş Milletler (BM), 19 Kasım'ı Dünya Tuvalet Günü ilan etti. Dünyada tuvalet erişimi olmayan insanların yaşadığı sıkıntıların farkındalığını artırmak adına çalışmalara imza atan Alman merkezli Duravit de geliştirdiği hijyen sırlı klozet ile otel, hastane, okul, AVM gibi ortak kullanım alanlarında hijyen sorununu ortadan kaldıracak bir ürün geliştirdi.

Temiz su, sağlığın olmazsa olmaz koşullarından biri. Temiz tuvaletler ve bunu mümkün kılan iyi planlanmış kanalizasyonlar, bir medeniyetin gelişmişlik seviyesini gösterir. Farkında olmadığımız bazı ayrıcalıklar, kırsal alanlarda yaşayanlar başta olmak üzere çok sayıda insanın güç erişebildiği imkanlar olabiliyor. BM verilerine göre, dünyadaki her 3 insandan 1'inin temiz ve güvenli tuvalete erişimi yok. Bu duruma dikkat çekmek, küresel ölçekte sağlık ve hijyen açısından farkındalık oluşturmak, tuvaletsiz bir yaşam süren yaklaşık 2,5 milyar insanı görünür kılmak için Birleşmiş Milletler (BM), 2013 yılında 19 Kasım'ı Dünya Tuvalet Günü ilan etti. BM, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında bu tarihte herkesin tuvalete erişimi olacağını taahhüt etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan içme suyu, sıhhi koşullar ve hijyende ilerleme raporuna göre, 2.1 milyar insanın temiz bir şekilde sağlanan suya erişimi yok. 4.5 milyar kişinin güvenli şekilde yönetilen sıhhi koşullara erişimi yokken, 600 milyon kişi başka hanelerle tuvaletlerini paylaşıyor, 892 milyon kişinin tuvaleti bulunmuyor ve 1,1 milyar kişi tuvalet ihtiyacını açık alanda gideriyor.

Dünyada tuvalet erişimi olmayan insanların yaşadığı sıkıntıların farkındalığını artırmak adına pek çok marka çeşitli çalışmalara imza atarken, Alman merkezli Duravit de geliştirdiği hijyen sırlı klozet ile otel, hastane, okul, AVM gibi ortak kullanım alanlarında hijyen sorununu ortadan kaldıran ürün geliştirdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada; uzun çalışmalar sonrasında geliştirilen hijyen sır, yeni mikrop oluşumunu engellemenin yanı sıra var olan mikropları 12 saat içinde yok etme özelliğine de sahip. Var olan mikropları yok etme süresini 12 saatten 6 saate indirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini belirten Duravit Türkiye Genel Müdürü Müfit Ülke, bu yeni ürünlerini de 2020 yılına kadar piyasaya sürmeyi de planladıklarını vurguladı.

Ülke, "Birçok insanın ortak kullanımına açık olan klozetlerde hijyen sorunu yaşanıyor. Hijyen sırlı ürünlerimiz sayesinde ortak kullanım alanlarındaki klozetleri kendi evinizin banyosunu kullanırcasına rahatlıkla kullanılabilecek" dedi.