Dünya ülkeleri Esenler’de buluştu

Ülkelerin kendi kültürel eşyalarının tanıtmasının yanı sıra yöresel halk oyunları ve şiirlerle de katılanların beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Dünya 5’ten Büyüktür" sloganıyla düzenlenen etkinliğe Esenler Belediyesi ev sahipliği etti. 60’tan fazla ülke Esenler’de buluştu. Etkinliğe Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Bolat, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ravza Kavakçı Kan katıldı. Dünyanın birçok ülkesinden üniversite eğitimi almak için Türkiye’ye gelen öğrenciler, 11’inci Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında Esenler Belediyesi, UDEF ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği’nin organizasyonu ile Dörtyol Meydanı’nda bir araya geldi. Etkinlikte kurulan çadırlarda öğrenciler, ülkelerinden getirdikleri kültürel eşyaları, giyecekleri, müzik aletlerini sergilediler. Yöresel lezzetlerini davetlilere ikram eden, farklı ülkelerden gelen insanlar aynı zamanda kendi danslarını, şiirlerini, folklorik gösterilerini ve hat sanatı icrası gibi etkinlikleri de katılımcıların beğenisine sundu.

“Bu organizasyonun ülkemiz için, insanlık için ne anlama geldiğini 15 temmuz bize çok iyi öğretti”

Organizasyonun hem ülkemiz için hem de insanlık için önemli olduğuna vurgu yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Sosyolojik olarak kenarda kalmış olmasından dolayı uluslararası yüzleri, simaları bu sokaklarda, bu meydanlarda, Esenler’deki kardeşlerimizin görüyor olması ve yeryüzünde insanlığın her rengiyle, her görüntüsüyle sadece ve sadece Allah’ın bizleri kardeş ilan etmiş olmasından dolayı kardeş olduğumuzu ve kardeşliğimizi hatırlaması açısından çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyonun ülkemiz için ve insanlık için aslında ne anlama geldiğini 15 temmuz bize çok iyi öğretti. Şöyle bir baktığımızda bu topraklardan çıktığını zannettiğimiz, bu toprakların belki de bağrından çıktığını zannettiğimiz bir terör grubunun, dünyanın değişik yerlerinde o tarihten aldığı belki de ve tarihine ihanet ederek dünyanın değişik yerlerine yayılarak ülkemizi nasıl da ispiyonladığı ve ülkemiz üzerinde ne kadar da pis ve alçakça bir oyun kurduğunu 15 Temmuz’da çok rahat gördük” diye konuştu.

“Bu faaliyetleri organize ederken birçok önemli hedefimiz, amacımız var”

Bu faaliyetlerin amaçlarını dile getiren Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kara, “Bu faaliyetleri organize ederken bir çok önemli hedefimiz, amacımız var. Bunlardan bir tanesi Türkiye halkında uluslararası öğrencilik algısını oluşturmaktır ve bu farkındalığı arttırmaktır. Diğer bir hedefimiz ise burada akademik edinimlerini öğrenci kardeşlerimiz aynı zamanda organizasyon kabiliyeti de kazansınlar istiyoruz” dedi.

“Niçin beş ülkenin her türlü tahakkümüne boyun eğelim”

Dünyanın beşten büyük olduğunu belirten Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UFED) Başkanı Mehmet Ali Bolat, “Niçin dünyayı da böyle şekillendirmeyelim? Niçin beş ülkenin her türlü tahakkümüne boyun eğelim? Barış var, yeni bir sistem kurulabilir. Dünyanın beşten büyük olduğunu, uluslararası öğrenciler, burada beraberce iş yaparak barışçıl bir şekilde, güzel bir şekilde iş yaparak aslında ispatlamış oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Biz buraya Çad’ı tanıtmak için geldik”

Türkiye’de öğrenci olan ve kendi ülkesi Çad’ı tanıtmaya gelen Abdelkerim Umar Soumaine, “Biz buraya Çad’ı tanıtmak için geldik. Türkiye’de insanlar Çad’ı tanımıyorlar. 11’inci uluslararası öğrenci buluşması fırsatı ile geldik. Çad’ı tanıtmak için eşyalar getirdik, geleneksel elbiseleri giydik. Geliyorlar, soru soruyorlar. Anlatacağız” dedi.