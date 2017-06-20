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20 Haziran 2017 10:05

Dünya ülkelerinin ortak gündemi; mülteciler

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2016 yılında kendi ülkesi içerisinde savaş sebebiyle 40 milyon 300 bin kişi evini terk ederken ülke dışına çıkanların sayısı ise 22 milyon 500 binle rekor bir seviyeye ulaştı.

Dünya ülkelerinin ortak gündemi; mülteciler

20 Haziran 2017 10:05


Medya takibinin öncü kuruluşlarından Ajans Press, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMYK) verilerinden edindiği bilgilere göre son yıllarda savaş ve iç karışıklar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sayısı şimdiye kadar olan en yüksek seviyelere ulaştı.


En çok mülteci barındıran ülke Türkiye


Verilere göre savaş ve iç karışıklık olaylarının yaşandığı bölgeler, nüfuslarından büyük ölçüde insanları çevre bölgelere ve ülkelere göç verirken bu bölgelerden kaçanların sayısı geçtiğimiz yıl rekor seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz yılın sonunda kendi ülkesi içerisinde ya da ülke sınırları dışarısına kaçan toplam 65 milyon 600 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Bu istatistikler dünyada her dakika 20 kişinin mülteci konumuna düştüğünün bir göstergesi sayıldı.


Dünya genelinde en fazla sığınmacıya sahip olan Türkiye’de, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon 900 bin mültecinin barındığı saptandı. Türkiye’yi 1 milyon 400 bin kişiye kapılarını açan Pakistan ve yaklaşık bir milyon sığınmacıyı ağırlayan Lübnan izledi. Ajans Press’in medya analizinde 2017 yılı içerisinde mültecilerle ilgili yazılı basına 21 bin 35 haberin yansıdığı tespit edilirken dünyanın ortak gündemi olan mültecilerin Türkiye’nin de en önemli gündem maddelerinden biri olduğu belirtildi.




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