Zeynep Kamil Atatürk İlköğretim Okulu, Çengelköy Yavuz Türk İlköğretim Okulu, Sait Darga İlköğretim Okulu, Pektaş Şehit Mehmet Yılmaz İlköğretim Okulu, İstanbul Reşit Nuri Gültekin Ortaokulu, Efendi Halil Ortaokulu ve Adana Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu öğrencilerine 80 adet judogi (judo elbisesi) ve ’Temiz spor, temiz beden’ sloganı ile kendine özen gösteren, ’tepeden tırnağa temiz ol’ kuralını benimseyen sporcu çocuklara bakım ürünleri hediye edildi.

İstanbul’da yapılan judogi dağıtımında konuşan Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, "Federasyonumuzun amacı her çocuğun hangi spor olursa olsun mutlaka birinde yeteneği olduğuna inanıyoruz. Şartları zor olan çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda spora yönlendiriyoruz. Spor malzemeleri ve spor imkanlarını birlikte sunduğumuz Marmara Rotary Kulübü Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayşe Salman, Dr. Zihni Papakçı’ya ve Lacton Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’a, iş adamı ve sporcu dostu Bekir Hocaoğlu’na bu projelerimizde yanımızda oldukları için onurluyuz" diye konuştu.