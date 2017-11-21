Almanya’da geçtiğimiz günlerde eğitim seminerine katılan Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk, Almanya’da çalışmalar hakkında bilgeler verdi.

Almanya’da çalışmaların iyi gittiğine dikkat çeken Aktürk; "BTV-Berliner Taekwondo Verbande çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almanya’da düzenlemiş olduğumuz seminerimizi tamamladık. Bir çok kulüp seminere katılarak bizlere katılımlarını sağladılar. Seminerlerin beklediğimiz ilgiden çok daha fazla olması bizleri daha da motive etti. Yakın zamanda Almanya geneline hitap edecek büyük bir seminer daha yapacağız. Yaptığımız eğitim Alman sporcuların da oldukça ilgisini çekti. Bizim branşımızın diğer savunma yapan sporlardan farkı asla ve asla şiddet olmamasıdır. Onun içinde Avrupa’da çok popüler olmaya başladık” diyerek oldukça iddialı olduklarını ifade etti.

Almanya’da Birçok salonun kendileriyle çalışmaya başladığına dikkat çeken Başkan Aktürk; “ Özellikle Sport Schule Kum-Gang Egitim Merkezi bize çok destek oluyor. Hocamız İshak Korkut, Taekwondo 6.dan hoca Bizlere eğitim seminerlerinde salonun açtı ve desteklerini de aralıksız olarak veriyor. Yine bir diğer destekçimiz. BTV Berliner Taekwondo Verband e.V Başkanı Gültekin Özcifci ve Başkan Yardımcısı Fred Gierschner’de federasyonumuza desteklerini sürdürüyorlar. Federasyonumuz adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Almanya genelinde Dünya Yakın Savunma Federasyonu’nun tanıtımı için destekte bulunanlara teşekkür eden İbrahim Aktürk; "Alman hocalar da bize her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Türkiye’de federasyon olma çalışmalarımız var. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a projelerimizle gidip çalışmalarımızı anlatacağız. Türkiye’de 800 eğitmenimiz var. Avrupa’da da faaliyetlerimiz beklentilerimizden çok daha hızlı ilerliyor. Tek amacımız federasyonumuzun resmi ve milli spor olmasını istiyoruz. Federasyonumuz ayrıca bir çok kuruma eğitim seminerleri vermektedir. Şu ana kadar Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı bünyelerinde üst düzey eğitimler verdik. 42 senedir bu spora emek veriyoruz ve tamamen kuralları biz Türklere ait” diyerek milli bir spor olduğuna dikkat çekti. İbrahim Aktürk, 10.dan kuşak sahibi bir spor adamıdır.