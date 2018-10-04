Dünya, yerli uygulama ‘Bip' ile tanışacak

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında, "Tüm dünyada BİP'i kullandırma, indirme ve Türkiye'nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York'tan başlatıyoruz" dedi. Terzioğlu, BiP'in yurtdışındaki ilk reklamları New York'ta, ünlü Times Meydanı'nda dijital ekranlarda yayınlandığını belirtti.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Gelecek planları ve stratejilerinden bahseden Terzioğlu, yerli ve milli kaynaklarla oluşturulan sohbet uygulaması ‘Bip'in dünyaya tanıtmak için küresel düzeyde bir iletişim kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Terzioğlu'nun açıklamalarına göre kampanya kapsamında, dünya medyasının en önemli mecralarında boy göstermeye hazırlanan uygulamanın ilk adresi, en yakın rakibinin çıktığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri. İçinde İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde de kampanyaya başlayan BiP'in öncelikli hedefi, yurtdışında ilk aşamada 25 milyon kullanıcıya erişmek.

Bu hamlenin aynı zamanda Türkiye'nin dijital ihracat potansiyeline büyük katkı yapacağını belirten Terzioğlu, "Türk mühendisleri müthiş işler ortaya çıkarıyor. Bu uygulamalarla birlikte gördük ki bu konuda hiçbir eksiğimiz yok. Sadece BiP değil, fizy, TV+, Dergilik, Lifebox, Yaani ve diğer tüm uygulamalarımızla birlikte bugün 120 milyon indirme rakamını yakaladık. Hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkarmak” dedi.

"Türkiye'nin dijital ihracat hamlesi"

Türkiye'nin Turkcell'i olarak yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Tüm dünyada BiP'i kullandırma, indirme ve Türkiye'nin dijital ihracatını hızlandırma hamlesi olarak adlandırdığımız bu süreci New York'tan başlatıyoruz” dedi.

BiP'in dijital reklamları ilk olarak New York'ta, ünlü Times Meydanı'ndaki dijital ekranlarda yayınlanmaya başladı. Reklamın ana mesajını, “Diğerlerini bırakın; gelin BiP'i kullanın. Yeni teknolojileri deneyimleyin; sadece kullanmakla kalmayın kullandırtın” diye özetleyen Terzioğlu, bu global iletişim kampanyasının hedefini ise “ABD başta olmak üzere tüm dünyada BiP'in bir platform olarak yaygınlaşması” diyerek özetledi.

“Dünya ‘BiP' kullanacak, kullanıcı sayısı 5 kat artacak”

Kaan Terzioğlu, kampanya kapsamında dünya medyasının en önemli mecralarında BiP'in konuşulacağını söyleyerek, “Amerika'nın ardında İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya'nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde kampanyaya hazırlanan BiP'in öncelikli hedefi, yurtdışında 25 milyon kullanıcıya erişmek” dedi.

“Bugün Avrupa'da yaklaşık 5 milyon Türk yaşıyor. Türk vatandaşları o ülkelerde uygulamayı kullanıyor. Ancak tablo bundan ibaret değil. İran'dan Suudi Arabistan'a, Fas'tan Ukrayna ve Belarus'a, Japonya'dan Brezilya ve Antartika'ya kadar dünyanın dört bir yanında BiP kullanıcısı bulunuyor” diyen Terzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “BiP bugün dünyada bilinen en büyük rakipleri tarafından birçok kez taklit edilen özelliğiyle zaten gündemde. 6 kişiye kadar aynı anda görüntülü görüşebilme, çift hattı tek cihazda kullanma, para transferi gerçekleştirme, sabit ya da operatör fark etmeksizin bütün numaraları arayabilme gibi özellikleriyle BiP öne çıkmayı başardı. Şimdi BiP'in tüm dünyada yaygınlaşması için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu amaçla başlattığımız küresel iletişim kampanyasıyla BiP, tüm dünya basınının gündemine oturacak. Hedefimiz Türkiye'nin yerli ve milli uygulaması BiP'in uluslararası reklam kampanyasıyla tüm dünyadaki kullanıcı sayısını 5'e katlamak. Ayrıca Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisinin gücünü dünyaya tanıtacağımız bu kampanyayla teknoloji ihracatına eşsiz bir katma değer sağlamayı amaçlıyoruz".

Yerli navigasyon yolda

Turkcell, yerli arama motoru Yaani'nin ardından, çok yakında yerli navigasyon uygulaması da hayata geçiyor. Şirket bu alandaki ilk aksiyonu ‘Kopilot' adlı uygulama ve ürünle başlatmıştı. Tüketicilerin yol ve otomobilleriyle ilgili her türlü bilgiyi almalarını sağlayan bu ürünle ilgili Terzioğlu şu bilgileri verdi: "Mesela aracı valeye verdiğinizde vale modunu açıyorsun. Araba belli bir sınırın dışına çıkamıyor. Ya da aracınızı oğlunuza, kızınıza verdiğinizde hız limiti koyabiliyorsunuz. Son 10 yıldır üretilen her araçta kullanmak mümkün. Eski bir arabayı bile akıllı otomobile dönüştüren bu uygulamamızın ardından yerli navigasyon servisinin de yakın zamanda Turkcell tarafından pazara sunulacağının müjdesini vermek isterim".

"Tüm 4.0 süreçlerinde başrolde olacağız"

Telekom sektörünün, yerli otomobil başta olmak üzere tüm dijital dönüşüm süreçlerinin en önemli aktörü olacağını belirten Terzioğlu, "Endüstri 4.0 bizim sektörümüze yepyeni fırsatlar sunuyor. Ancak dönüşüm dediğimiz bundan ibaret değil. Bundan sonraki süreçlerde sağlık, tarım, üretim, perakende, kısacası aklınıza gelen her alanda 4.0 süreçlerinin en önemli iş ortağı olacağız. Bunun için çalışan bin kişilik Ar-Ge mühendisimiz, her bir sektör için yeni uygulamalar geliştiriyor. Bu uygulamalarla verimlilik fırsatlarının peşinde koşuyoruz" diye ekledi.