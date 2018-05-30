Dünya yetimleri İstanbul’da buluştu

Filistin, Lübnan, Doğu Türkistan, Afganistan, Pakistan, Nijer, Bosna Hersek, Azerbaycan, Çeçenistan, Suriye, Arnavutluk, Kırgızistan gibi ülkelerden gelen yetimler, Türkiye’deki yetimlerle bir araya geldi. Bu vesileye İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından hazırlanan “Dünyanın Çocuk Karnesi” adlı rapor kamuoyu ile paylaşıldı. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen yetimlere daha sonra İstanbul’un çeşitli mekanları gezdirilerek iftar sofralarına katılmaları sağlanacak. Yetim çocuklar, verile hediyelerle mutlu edilecek.

40 yetimin katıldığı basın toplantısında konuşan İHH Yönetim Kurulu Üyesi ve Yetim Birimi Başkanı Reşat Başer, “20 Kasım 1989 yılında çocuk haklarıyla ilgili yeni bir adım atıldı. Yine Birleşmiş Milletlerin gözetiminde çocuk hakları bildirgesi nihai halini aldı. Ama Maalesef bütün dünya ülkelerinin çok büyük bir kısmının taraf olduğu bu bildirgede Amerika taraf değil. Bu taraf olmamayı çok iyi anlamak lazım. Irak’ta, Afganistan’da uzun yıllardır işgal sürecini devam ettiren ve Maalesef bu coğrafyalar başta olmak üzere yeryüzünün bir çok coğrafyasını kan gölüne acıya ızdıraba ailesini kaybeden çocukların hüznüne terk eden amerikanın bu bildirgede taraf olmamasının kendi anlamında çok anlamlı buluyoruz. Biz dünyaya şu mesajı vermek istiyoruz; eğer çocuklarımıza yaşanabilir, huzurun ve barışın tesis edildiği bir gelecek bırakmak istiyorsak bu anlamda daha fazla sorumluluk almak ve çocuklarımızın sesine daha fazla kulan vermek zorundayız. Maalesef önüne konulan oyuncağın ne anlama geldiğini bilmeyen çocuklarımız var. 40 yıldır savaşın sürdüğü ve 40 yıldır çocukların parkta oynamadığı Afganistan’da yıllardır çocukların acı içerisinde kaldığı ve Irak’ta enkazlar arasında önlerine konulan oyuncağın ne anlama geldiğini ve onunla oynama konusunda hiç bir fikrinin olmadığı 10 yıla yakındır devam eden savaş süreci yaşıyoruz” dedi.

Başer, sözlerine şöyle devam etti: "Batının insafına sığınmak üzere başvuru yapan mülteci çocuklardan yaklaşık 100 bin tanesinden haber alınamıyor. Bu çocukların nerede olduğundan, yaşayıp yaşamadıklarından, hangi durumda olduklarından maalesef haber alınamıyor. Şimdi buradan sormak istiyoruz: Bu çocuklara ne oldu? Sizin vicdanınıza, insanlığına sığınan bu çocuklar ne oldu?. Çok üzülerek ve için acıyarak paylaşıyorum. Bu çocukların neyinden istifade etmek istiyorsunuz?"

Öte yandan, Suriyeli İş Adamları Platformu Başkanı Abdulmduhaymen Sibei’nin ilk etapta 100 toplamda ise 500 Türk çocuğuna sponsor olacağı açıklandı.