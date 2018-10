Dünya Yürüyüş Günü'nde 10 bin adım

Bayrampaşa'da 'Dünya Yürüyüş Günü' nedeniyle 'sağlık için her gün 10 bin adım' pankartı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Bayrampaşa'da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi. Yıldırım Mahalle Muhtarlığı önünde start alan yürüyüşe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Oğuz Canbulat, İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, kamu görevlileri, spor kulüpleri ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım Mahalle Muhtarlığı önünden yürüyüşe başlayan grup, yürüyüş sırasında 'Sağlık için her gün 10 bin adım' ve ‘harekete devam et obeziteye veda et' pankartları taşıdı. Bayrampaşa Adapark'a kadar yürüyen grup daha sonra park içinde tur attı.

Sağlıkçı başkandan obezite tavsiyesi

'Dünya Yürüyüş Günü' nedeniyle farkındalık oluşturulmak için düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, obeziteye dikkat çekti. Önceden sağlık alanında da çeşitli görevlerde bulunan Başkan Aydıner konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Dünya Yürüyüş Günü. Bu münasebetle ilçe sağlık müdürlüğü diğer kamu kurumlarıyla birlikte halkımızla beraber bir farkındalık yürüyüşünü gerçekleştireceğiz. Yürüyüşü her gün yapmak zorundayız. Günde ortalama 4-5 kilometre yürümek zorundayız. Başta obezite olmak üzere kolesterol ve buna bağlı bir sürü hastalık maalesef yürüyüş ve spor yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Bu nedenle bugün bu farkındalığı başta Bayrampaşa'ya, İstanbul'a ve tüm ülkemize ulaştırmak istiyoruz. Diyoruz ki mutlaka, yürüyün, her gün yürüyün, spor yapın. Beslenmenize çok dikkat edin, perhiz yapın, yağlı, asitli, şekerli içecek ve yiyeceklerden mutlaka kaçının. Bir belediye başkanı ve sağlıkçı olarak benim tavsiyem budur."

Yürüyüşe katılan vatandaşlar da yürümek için Dünya Yürüyüş Günü'nü beklemeye gerek duymadan yürüyüşün alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi.