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18 Haziran 2018 11:24

Dünyaca bilinen e-ticaret sitesi İstanbul’daki fuara katıldı

E-ticaret sitesi Gest Best, geçen hafta gerçekleşen ’Gamesweek 2018’ fuarına katıldı.

Dünyaca bilinen e-ticaret sitesi İstanbul’daki fuara katıldı

18 Haziran 2018 11:24

E-ticaret sitesi, Xiaomi ile birlikte akıllı telefonları, kendi markasını taşıyan 3C ürünleri sergiledi.



Dünyaca tanınan e-ticaret sitesi 4 gün süren ’Gamesweek 2018’ fuarına katılarak Xiaomi ile birlikte akıllı telefonları, kendi markasını taşıyan 3C ürünleri sergiledi. Yapılan açıklamada, fuarda fenomen oyuncuların, turistlerin, tüm yaşlardan oyuncuların, teknoloji tutkunlarının, oyun stüdyoları, üniversiteler ve lider oyun şirketlerinin, iletişim kurmak, etkileşime girmek ve işbirliği niyetlerini paylaşmak amacıyla bir araya geldiği belirtildi. Popüler oyun ve yüksek teknolojili elektronik ürünleri topladığı ifade edilen e-ticaret sitesinin, web sitesi ve mobilde 10 binden fazla yeni oyuncu kazanarak Türk izleyicisiyle olan yakın iletişimini ortaya koyduğu bildirildi.



Fuara katılan Oğuzhan Uğur’un, Gear Best deneyimini paylaştığı ve e- ticaret sitesinin Alfawise 3D yazıcıları hakkında olumlu yorumlar yaptığı aktarıldı. Xiaomi’nin robot vakumu, Oğuzhan Uğur ve fanları tarafından denendiği açıklandı.



Kapanış töreninde CNR’yi temsil eden Tolga Gürleyen, e- ticaret sitesi hakkında hakkında şu ifadeleri dile getirdi: "E-ticaret sitesinin katılımıyla teknoloji tutkunlarının merakına ışık tuttuk. En son teknolojiye sahip ürünlerin kupon ve hediyelerle sergilenmesi sayesinde e-ticaret sitesi popülerlik kazandı. E-ticaret sitesinin gelecek sene aramızda görmeyi umut ediyoruz’’.



Ziyaretçilerin tutkusunu kişisel olarak deneyimleyen Gear Best Proje Müdürü Dora Wu, "Türk müşterilerle yakın ve derinlemesine iletişim kurduk ve 3D yazıcılar, robot vakumlar ve akıllı giyilebilir aygıtlar başta olmak üzere yeni ürünlerimize fazlasıyla ilgi gösterdiler. E-ticaret sitemiz, Türkiye’deki oyunla ilgili ürünlerin potansiyel pazarını hissetti. SKU’nun özellikle oyunlarda geliştirilmesine ve çevrimiçi alışveriş deneyiminin iyileştirilmesini amaçlayan daha fazla seçenek sunulmasına dair planlarımız mevcut’’ dedi.




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