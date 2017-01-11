Dünyaca ünlü diş hekimleri galada buluştu

Global diş hekimliği derneğinin organize ettiği teamplantoloji kongresinde implant ve implantüstü diş yapımının geleceği konuşuldu. Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya ve Avrupa’nın bir çok ülkesinden gelen dünyaca ünlü diş hekimleri ve implant dalında uzman olmuş hekimler galada buluştu.

400 kişi üzerinde katılımın olduğu gece İstanbul Ataşehir Grand Sheraton Otelde yapıldı. Gala gecesinde Expert in İmplantoloji (EXİM) Sertifikaları da Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak tarafından verildi.

Gecede bir başka önemli konu ise Estetik Diş Hekimliği Derneği Akademisi (EDAD) ile gecenin ana sponsoru İdealdent arasında yapılan anlaşma oldu. İdealdent Ceo’su Hülya Kazak ve EDAD Başkanı Prof. Dr. Selim Pamuk arasında 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Gecenin sunuculuğunu ünlü sunucu Vatan Şaşmaz Yaparken, Asena geceye danslarıyla renk kattı.