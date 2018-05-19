Dünyaca ünlü hafız Başakşehir’de

Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet’te düzenlenen etkinliklerde Başakşehirliler, birbirinden değerli isimlerle bir araya geliyor. Başakşehir’de Ramazan’ın coşkusunun doyasıya yaşandığı Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet etkinlik alanları, her akşam 7’den 70’e tüm Başakşehirlileri ağırlıyor. Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet’te aileleri ile birlikte oruçlarını açan Başakşehirliler, iftardan sonra Ramazan’a özel irfan sofralarıyla gönüllerini de doyurarak keyifli vakit geçiriyor.

Abdurrahman Sadien tilaveti ile hayran bıraktı

Sular Vadisi’nde düzenlenen ilk özel Ramazan programının konukları dünyaca ünlü Güney Afrikalı Hafız Abdurrahman Sadien ve Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan oldu. Başakşehirliler, dünya Kur’an-ı Kerim okuma birincisi de olan Abdurrahman Sadien’in tilavetini hayranlıkla dinledi.

Nursaçan Hoca’dan önemli tavsiyeler

Abdurrahman Sadien’in ardından Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan Başakşehirlilerle sohbet etti. Ramazan ayının çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunu hatırlatan Nursaçan, "Ramazan ayında dört şeye önem verin. Tövbeyi çoğaltın. Kelime-i tevhidi çoğaltın. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ayda Allah-u Teala’dan cenneti isteyin ve cehennemden sakının" dedi.

Sohbetinde İsrail’in zulmüne de değinen Necmettin Nursaçan, Gazze şehitleri ve Filistinliler için dua etti. Program tasavvuf dinletisi ve Kudüs şiirleri ile son buldu.