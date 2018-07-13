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13 Temmuz 2018 10:48

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı saç ekimi için Türkiye’de

Dünya pop müzik listelerinin ilk sıralarında yer alan uluslararası pop müziğin kralı Faydee saç ekimi için Türkiye’ye geldi.

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı saç ekimi için Türkiye’de

13 Temmuz 2018 10:48


Dünyaca ünlü pop sanatçısı Lübnanlı Faydee saç ekimi için Türkiye’ye tercih ederek Hairestetik Turkey’da saç ekimi gerçekleştirdi. Dünya müzik listelerini alt üst eden internette 100 milyon tıklama sayısına ulaşarak bir rekora imza atan dünyaca ünlü sanatçı Faydee saç ekimi için İstanbul’a geldi. İstanbul’a hayranlığını her röportajında belirten sanatçı İstanbul’un tarihi mekanlarını, sanat merkezlerini ve kültürel yerlerini gezerek İstanbul hakkında çok önemli tarihi bilgiler edindi.


Dünyaca ünlü yıldız operasyon öncesi Hairestetik Yönetim Kurulu Başkanı Saç Ekim Koordinatörü Engin Sönmez ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.




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