Dünyaca ünlü profesöre BAU tıp bilim nişanı verdi

Dr. Peter Mcl. Black’e, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi tarafından bilim nişanı verildi.

Görüntü rehberli MRI ile moleküler nöroşirurji alanlarına öncülük eden ve dünyada ilk kez MRI yöntemiyle beyin ameliyatı gerçekliştirerek adını tıp tarihine yazan ABD’li Prof. Dr. Peter McL. Black, BAU Tıp Fakültesi tarafından bilim nişanı ile onurlandırıldı. Her yıl düzenli olarak kendi alanlarına katkıları bilimsel çevrelerce kabul görmüş ve tıp biliminin önemli aşama kaydetmesini sağlamış bilim insanlarına verilen bilim nişanı, bu yıl 7. kez sahibini buldu. Büyük bir katılımla gerçekleşen törene; BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum”

Hekimlerin bilgi üreterek bilime katkı sağlayacak bilim insanı ve hekim olarak yetişme hedefinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Peter McL. Black, şunları söyledi: “Türkiye’nin önde gelen fakültelerinden biri olan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bu değerli ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Kendime her zaman ders ve prensip olarak önce iyi insan olmayı ve aileye önem vermeyi benimsedim. Sizlerde böyle olmalısınız. İyi insan olursanız, değerlerinize önem verirseniz bilime olan katkılarınız da aynı şekilde olur”

Black son olarak, kendi adını taşıyan sınıfta 3 gününü geçirdiğini ve öğrencilerin soruları karşısında etkilendiğini söyledi.

“Hedefimiz iyi bir hekim ve bilim insanı yetiştirmek”

Bahçeşehir Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ise “Biz sadece iyi hekim yetiştirmek için çalışmıyoruz, iyi bir bilim insanı hekim yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu iyi kelimesi hem mesleğinde iyi olmayı hem de iyi insan olmayı temsil ediyor. Bilim nişanına layık gördüğümüz Prof. Dr. Black bu özellikleri taşıyarak öğrencilerimize iyi bir rol model olduğu için onuruna hepimiz burada toplandık. Prof. Dr. Black, her şeyden önce hastalarıyla çok iyi empati kurabilen iyi bir hekimdir. Sadece cerrah alanda değil nöroşirurjinin bilim kısmını gerçekleştirmekte ve bunun temel bilimlerle bağlantısını kurmakta çok önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.