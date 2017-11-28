Dünyada 120 milyon insan kas ve iskelet hastalıklarından muzdarip

Dr. Ahmet Özgül, Avrupa’da bebekler dahil 120 milyon insanın romatizma ile kas ve iskelet sistemi hastalıklarından muzdarip olduğunu dile getirdi.

Avrupa’da 120 milyon insanın kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yakalandığını dile getiren Prof. Dr. Ahmet Özgül, giderek artan yaş ve obezitenin bu sayıyı daha da artırdığından da bahsetti. Prof. Dr. Özgül, eklem sorunları ile beraber kas ve iskelet sistemi ile diğer yapılarının tedavi edilmediği takdirde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açtığını ifade etti.

Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor

Artritin eklemlerin her türlü iltihabını kapsayan bir terim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özgül, özellikle iltihaplı veya iltihapsız kronik artritler ile kas ve iskelet hastalıklarının zamanında tedavi edilmedikleri takdirde hastaların günlük yaşam aktivitelerinin kalitesini düşürdüğünü belirtti. Artritin ayni zamanda yürüme, koşma, ev işleri, kişisel bakım ve iş hayatını da önemli derecede bozduğunu söyleyen Prof. Dr. Özgül, hatta özgürlük gelişimine varan olumsuz etkilerinin bulunduğunu ifade etti.

Başarılı tedavinin en önemli şartı erken tanı

Tıbbi tedavi ve girişimlerin nispeten yetersiz olduğu dönemlerde artrite bağlı sorunların sıklıkla kaderin bir parçası olarak görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özgül, tedavi olanaklarının arttığı günümüzde romatizmal, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının özür geliştirmeden tedavisinin en önemli şartının, tanının erken konulması olduğunu belirtti. Hem iltihaplı, hem de iltihapsız romatizmal, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının, hastaların hekime zamanında başvurmaması kaynaklı olarak sıklıkla uzun süre tanısının konulamadığını söyleyen Prof. Dr. Özgül, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Örneğin, fibromiyalji hastalarının 3/4‘ü tanı için ortalama 5 yıl beklemektedir. 5-10 yıl öncesine kadar ankilozan spondilitli bir hastaya uygun tedavi, semptomların başlangıcından ancak 7-8 yıl sonra başlanabiliyordu. Aynı şekilde romatoid artritte eklem hasarı ilk 6 ayda ortaya çıkabilir, oysa çoğu kez uygun tanı ve tedavi başlangıçtan 2-3 yıl sonra olabilmektedir. Romatoid artrit tanısı ilk 3 ay içinde konulan kişilerde hastalık önemli derecede tedavi edilebilmektedir” dedi.

Bu yıl “Geç Kalma” ve “Bugün İletişime Geç” sloganları ile artritle ilgili farkındalık oluşturmak, romatizma, kas ve iskelet sorunlarının erken tanı ve tedavisini teşvik etmek amacıyla kampanyalar yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özgül, tedaviye erken veya doğru zamanda başlanamadığı takdirde kişinin yaşam kalitesinin ve fiziksel yeteneklerinin olumsuz etkileneceğini, hatta çalışma hayatı ve tedavi maliyetleri nedeniyle sosyal yaşam ve kişisel/devlet bütçesine önemli yükler bineceğini sözlerine ekledi.