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27 Haziran 2018 12:18

Dünyada yapılan insani yardımın üçte biri Türkiye’den

İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü’nün raporuna göre, Türkiye geçen yıl 8,07 milyar dolar yardım yaparak dünyada en çok insani yardım yapan ülkeler listesinin bir numarasına yerleşti.

Dünyada yapılan insani yardımın üçte biri Türkiye’den

27 Haziran 2018 12:18

Dünya’da yapılan toplam yardım miktarı 27,3 milyar dolar olarak kaydedilirken, bunun üçte birini sadece Türkiye’nin karşıladığı görüldü.



Medya takip şirketi Ajans Press’in İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü’nün raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye 2017 yılında en çok insani yardım yapan ülke oldu. Geçen yıl 8,07 milyar dolar yaparak birinci sıraya oturan Türkiye’yi, 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 milyar dolar ile de Almanya takip etti. İngiltere insani yardım raporunun üçüncü sırasında yer alırken, 2,52 milyar dolar yardım yaptığı görüldü. Avrupa Birliği kurumlarında ise bu rakam 2,24 milyar dolar olurken, kurumlar bu rakamla dördüncü sıraya yerleşti.



Dünyada en çok yardım alan ülke Suriye


Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, insani yardım başlığı altında çıkan haber adetleri belli oldu. Türkiye’nin dünyada lider olduğu ‘insani yardım’ konusu, medyanın da gündeminde yer alan başlıklardan birisi oldu. 2017 yılında 17 bin 598 habere konu olan insani yardım, bu yıl içerisinde ise 9 bin 904 haberle konu olarak medyanın konuştuğu önemli başlıklar arasında yer edindi. Listenin birinci sırasında yer alan Türkiye’nin, yaptığı yardımların milli gelire oranına bakıldığında da yüzde 0,85 oran ile birinci sıraya oturduğu saptandı. Türkiye’nin yakın takipçileri de Norveç ve Lüksemburg olurken, oranlarının sadece 0,17 de kaldığı görüldü. ABD ise yüzde 0,04 oranla listesinin 19’uncu sırasına yerleşti. Öte yandan hazırlanan rapor, dünya üzerinde 134 ülkede 201 milyon kişinin uluslararası insani yardıma muhtaç olduğunu ortaya koydu.


Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise insani yardımların yüzde 60’ının 10 ülkeye kanalize edildiği bilgisi oldu. Listenin birinci sırasına yüzde 14 oranla insani yardım alan Suriye oturdu. Suriye’yi de yüzde 8 ile Yemen ikinci sıradan takip etti. Listenin birinci sırasında yer alan Suriye’nin son beş yıldır raporun birinci sırasında yer aldığı da ayrıca belirtildi. Dünya’da yapılan toplam yardım miktarı 27,3 milyar dolar olarak kaydedilirken, bunun üçte birini sadece Türkiye’nin karşıladığı görüldü. Bunun yanı sıra Türkiye 3,5 milyon Suriyeli barındırmasıyla, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke olarak dikkat çekti.




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