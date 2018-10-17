Dünyada yaygınlaşan korumacılık tedbirleri Türk çelik sektörünü olumsuz etkiledi

Fuarın ön bilgilendirmesinin yapıldığı toplantıda konuşan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, “2018 yılının ikinci yarısında yaşanan döviz problemi ve dünya çapında yaygınlaşan korumacılık önlemleri, çelik sektörümüzü de olumsuz yönde etkiledi” dedi.

2018 yılının en önemli metalurji buluşmalarından olan Fuar öncesinde Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Koray Hatipoğlu, Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl'ın katılımlarıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri (TÇÜD) Veysel Yayan, 2018 yılının ikinci yarısında yaşanan döviz probleminin ve dünya çapında yaygınlaşan korumacılık önlemlerinin, Türk çelik sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Yayan “Ancak, Türkiye dünya serbest ticaretinin aktif bir üyesidir. Ticaret savaşları, elde edilmiş kazanımları geriye götürmek dışında bir fonksiyon icra etmeyecektir. Ankiros Fuarı, serbest piyasa ekonomisine olan inancın bir göstergesidir. Ankiros Fuarının başarısı, serbest piyasa bayrağını daha yüksek bir profilde dalgalandırmaya katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

15 Temmuz ve sonrasındaki OHAL döneminde ve içinden bulunduğumuz ekonomik şartlarda, fuara katılan yabancı firma sayısındaki artışın, fuarın yalnızca Türk üreticiler değil, teknoloji ve yüksek teknolojiye sahip makine teçhizat üreten yabancı firmalar için de, büyük önem taşıdığını ortaya koyduğunu vurgulayan Yayan, “Çelik endüstrisinde dünyanın en son teknolojilerini Türkiye'ye getiren ve çelik üreticileri ile teknoloji üreticilerini buluşturan nadir platformlardan birisi konumunda bulunan Ankiros Fuarı, gerek Türk çelik sektörü için gerekse diğer katılımcı firmalar için önemli bir zemin hazırlamaktadır. Bu fuar, teknolojik gelişme alanında sektöre sunulmuş önemli bir fırsat niteliğindedir. Söz konusu fuar, gerçekleştireceği başarılı organizasyonlarla, çelik sektörümüzün, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesine imkân sağlayarak, rekabet gücünü arttırması konusunda önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, dünya döküm üretiminden aldığı payı dört yıl içinde yüzde 27 oranında artırdı”

Toplantıda konuşan Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDOKSAD) Genel Sekreteri Koray Hatipoğlu ise,“ 2012 yılından bu yana, dünya üretim ortalamalarının yaklaşık 7 misli oranında bir büyüme oranı yakalayan Türkiye, dünya döküm üretiminden aldığı payı dört yıl içinde yüzde 27 oranında artırmıştır. En güncel verilere göre ülkemiz, metal döküm üretim miktarı bakımından dünyada 11'nci Avrupa'da ise 3'üncü sıradadır. Sektörümüzü dünyada daha da ileriye taşıyan fuar üçlüsünde fuar ile eş zamanlı olarak derneğimiz 10'uncu TÜDÖKSAD Uluslararası Döküm Kongresi'ni gerçekleştirecek. TÜDÖKSAD Akademi tarafından düzenlenen ve bu yılki ana teması ‘Sürdürülebilir Karlılık' olarak belirlenen kongre programında 25, 26 ve 27 Ekim'de gerçekleşecek 7 oturumda toplam 46 başlıkta sunum gerçekleşecek. Bunun yanında, 3. TÜDÖKSAD Erdoğan Nas Çevre Ödülleri töreni ve Poster Sergisi, Hakan Karakaya Döküm Heykel Sergisi, 5. Dökümün Fotoğrafları Sergisi ve önceki fuarlarda da büyük ilgi gören “Cevdet Usta ile Döküm Yapıyoruz” etkinliğinde katılımcılar gerçek bir döküm deneyimini, derneğimizin etkinlik alanında yaşayacaklar” dedi.

“Fuar üçlüsü, sektörün önde gelen ulusal ve global kuruluş ve derneklerinden de büyük destek almaktadır”

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl da şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Ankiros-Annofer-Turkcast fuarları hem stant alanı hem sektör lideri katılımcıları hem de profesyonel ziyaretçileriyle en prestijli fuarlar oldular. Bahsi geçen bu fuar üçlemesi, katılımcı ve ziyaretçi etkinliği ile sektörel fuarlar arasında bu farkı ile öne çıkmaktadır. Metalurji alanında Avrupa ve dünyada bilinen ve tanınan, ziyaretçi ve katılımcı sayıları ile de Avrupa'nın ikinci büyük etkinliği olup Yakın ve Orta Doğu, Rusya Bölgesi ve Kuzey Afrika coğrafyasından 75'ten fazla ülkeden katılımcı ve ziyaretçiye kapılarını açmaktadır. Bu fuar üçlüsü, sektörün önde gelen ulusal ve global kuruluş ve derneklerinden de büyük destek almaktadır. Bu fuarlar, ilgili tüm sanayi dalları için etkili ve kalıcı çözümler sunan vazgeçilmez bir iş platformu haline gelmiştir."