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08 Mayıs 2018 12:12

Dünyanın en büyük çocuk maratonu için geri sayım başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13 Mayıs 2018 Pazar günü "Anneler Günü"nde, 10 bin katılımcı ile dünyanın en büyük çocuk maratonu olan İstanbul Çocuk Maratonu’nu 4.

Dünyanın en büyük çocuk maratonu için geri sayım başladı

08 Mayıs 2018 12:12

kez düzenleyecek.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen dünyanın en büyük çocuk maratonu Maltepe Sahil Orhangazi Şehir Parkı’nda bulunan İBB Spor Tesisi’nde gerçekleştirilecek. ACE OF M.İ.C.E. ödüllü organizasyonda çocuklar, "Hoşgeldin Şampiyon", "Katılmak Kazanmaktır" ve "Anneler Günü’nde Annene İlk Madalyanı Hediye Et" sloganları ile karşılanacak.



Maraton bilinci ve spor kültürü aşılanacak


0-15 yaş grubu arasında 10 bin katılımcının yer alacağı etkinliğin amacı çocukların yarıştırılması değil, çocuklara "Maraton Bilinci" ve "Spor Kültürünü" aşılamak olacak.


0-3 yaş, 4-5 yaş ve 6-7 yaş grubu çocuklar, 300 metre mesafeli maratonu anne ve babaları ile birlikte, 8-9 yaş, 10-11 yaş, 12-13 yaş grubu çocuklar ise 900 metre mesafeli maratonu kendi başlarına koşarak maraton heyecanı yaşayacaklar.


14-15 yaş grubu çocuklar ise 1500 metre mesafeyi elektronik zamanlama çipleri ile koşarak, maraton sonrasında koşu derecelerini görebilecekler. Ayrıca, farkındalık oluşturmak amacı ile Down Sendromlu çocuklar da İstanbul Çocuk Maratonu’nda yer alarak madalya kazanmanın sevincini yaşayacaklar.



Konserler ve etkinlikler ile eğlenecekler


Çocuk Maratonu etkinliği festival havasında geçecek. Her yaş grubuna göre eğlenceli aktivite ve oyun parkları alanda kurulu olacak. Ayrıca etkinlik sırasında ana sahnede konserler düzenlenerek tüm çocuk ve velilere unutulmaz bir gün yaşatılacak.




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