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02 Mayıs 2018 10:27

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

02 Mayıs 2018 10:27

Geminin boğaz geçişinin 6 saatte tamamlanması bekleniyor.


Türkakım projesi kapsamında 2017 Haziran ayından bu yana Karadeniz’de boru döşeme çalışmaları yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, Hollanda’ya gitmek üzere Marmara’ya açılıyor. Sabah saatlerinde Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan gemiye, Kıyı Emniyeti ekipleri eşlik ediyor. Geminin geçişinin 6 saat sürmesi planlanıyor.



Pioneering Spirit hakkında


Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle monte ve demonte edilmesi ve çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı. Geminin borda kaldırma kapasitesi 48 bin ton, ceket tipi kaldırma kapasitesi ise 20 bin ton. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi Allseas’in kendi bünyesinde tasarlanıp 2011-2014 yılları arasında 2,6 milyar Euro (3 milyar ABD Doları) maliyetle Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering tarafından Güney Kore’de inşa edildi.


Pioneering Spirit, açık deniz operasyonlarına Ağustos 2016’da, Norveç karasularında 13 bin 500 tonluk mobil üretim platformunun kaldırılması işlemiyle başladı. 2017 Nisan ayında, Kuzey Denizi’nde, Shell’in 24 bin tonluk ikonik Brent Delta platformu bordasını tek seferde kaldırarak, ağır yük kaldırma operasyonlarına yeni bir boyut kazandırdı.


Aynı zamanda farklı derinliklerde daha önce görülmemiş ağırlıklardaki boru hatlarının döşenmesine imkan tanıyan Pioonering Spirit, sahip olduğu 2 bin ton S-boru döşeme kapasitesiyle yine Allseas’e ait olan dünyanın en geniş boru döşeme gemisi ’Solitaire’in de önüne geçiyor. Türkakım, Pioneering Spirit’in görev aldığı ilk boru döşeme projesi. Derin sulardaki boru döşeme çalışmalarına 2017 yılı Haziran ayının sonunda başlayan gemi, o tarihten bu yana proje kapsamındaki operasyonuna kesintisiz devam ediyor.


Pioneering Spirit, Karadeniz’de Rusya’dan Türkiye’ye doğru, derinliğin 2 bin 200 metrelere ulaştığı deniz tabanından ilerlerken, günde ortalama 4-5 kilometre boru hattı inşa edebiliyor.




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