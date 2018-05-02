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02 Mayıs 2018 12:12

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi

Türkakım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in İstanbul Boğazı’ndan geçişi İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit’in İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi

02 Mayıs 2018 12:12

Gemi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerken oluşan manzara adeta mest etti.


Türkakım projesi kapsamında 2017 Haziran ayından bu yana Karadeniz’de boru döşeme çalışmaları yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, Hollanda’ya gitmek üzere Marmara’ya açılıyor. Sabah saatlerinde Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan gemiye, Kıyı Emniyeti ekipleri eşlik ediyor. Öte yandan, geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçişi havadan görüntülendi. Devasa gemi boğaz manzarasıyla birleşince seyrine doyum olmayan bir manzara ortaya çıkarken, gemi vatandaşların meraklı bakışları arasında köprünün altından geçti.




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