Dünyanın en büyük yakıt ikmal sistemi, İstanbul Havalimanı'nda

Dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemlerine sahip olan İstanbul Havalimanı yakıt sistemleri, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın denetiminden başarılıyla geçti.

İstanbul Havalimanı, 29 Ekim'de gerçekleştirilen açılış öncesinde Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından yapılan kontrollerde yakıt sistemlerine onay verildi. İstanbul Havalimanı, 300 bin metreküp depolama kapasitesine sahip tank sahası, yaklaşık 105 kilometre boru hattı, 512 uçak ikmal noktası, 73 ikmal aracı ile dünyanın en büyük depolama ve hidrant sistemine sahip oldu. IATA tarafından, 29 Ekim açılışı öncesinde Türk Hava Yolları, Lufthansa, Onur Air, SunExpress havayollarının temsilcilerinin de bulunduğu 5 kişilik uzman bir ekip tarafından, 2 gün boyunca incelemelerde bulunuldu. Yakıt sistemlerinin IATA standartlarına uygun şekilde devreye alınma kayıtları ve sistemler üzerinde birçok noktadan alınan yakıt numuneleri, denetçiler tarafından incelendi ve akredite laboratuvarlar tarafından yapılan testler sonucunda yakıtın uygunluğuna onay verildi.

Yakıt ikmal araçları, standartların üzerinde

İstanbul Havalimanı'nda apronda park pozisyonunda bulunan uçaklara yakıt ikmalini simule eden testler yapılarak uçak ikmal araçlarının özellikleri incelendi. Hatlar üzerinden ve uçak ikmal araçlarından, yakıt numuneleri de alındı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu yaptığı açıklamada havalimanında bulunan yakıt ikmal sistemlerinin ve araçlarının dünyanın en büyüğü olmasının yanı sıra en gelişmişi olduğunu belirtti. Samsunlu; “İstanbul Havalimanı'nda dünya çapında ‘ilk'lere ve ‘en'lere imza attığımız projeleri dünya ile paylaşmaya devam ediyoruz. Bu en'lerden biri de yakıt ikmal konusundaki yetkinliğimiz oldu. Standart yakıt ikmal araçlarında bulunan filtreler ve ekipmanlar uçakları sudan, partikülden ve aşırı basınçtan koruyor, İstanbul Havalimanı'nda bulunan ikmal araçları ise filtreleme ve basınç regülasyonu yapmasının yanı sıra, sensörler ile sürekli suyu partikülü ve basıncı kontrol ediyor. Filtrelemede problem olması durumunda da ikmali otomatik olarak durduruyor. Dünyanın en gelişmiş havalimanlarında dahi bulunmayan bu sistemler ile havayollarının en güvenli ve kaliteli şekilde yakıt ikmali almalarını sağlayacağız” dedi.

İGA Yakıt İkmal Direktörü Hüseyin Aslanoğlu ise İstanbul Havalimanı'nda, uçağa yakıt teslim zincirinin son halkasında bulunan ikmal araçlarının standartların üzerinde özelliklere sahip olduğunu kaydetti. Havalimanında ikmallerin en güvenilir şekilde yapıldığını ifade den Hüseyin Aslanoğlu, IATA onayı ile de bunun tescillendiğini belirtti.