4 oy ile ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Prof. Dr. Hasan Uslu:

“Dünyanın en demokratik seçimi oldu. Artık Türkiye’nin kalkınma dönemi başladı.”

4 oy ile ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu aldı. Seçim sonuçlarını değerlendiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Uslu ”Türkiye’nin yeni yönetim modeliyle ekonomi, teknoloji, savunma, enerji ve daha pek çok alanda kalkınma dönemi başlayacak. Artık teknolojiyi transfer eden değil, teknolojiyi satan bir ülke haline geleceğiz” dedi.

“Halk cumhur ittifakını seçti”

AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı toplamda 342 milletvekili ile mecliste çoğunluğu aldı. Yüzde 52.4 oy ile ilk turda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Hasan Uslu şöyle konuştu: “Dünyanın en demokratik seçimi oldu. Yurt içi ve yurt dışı seçmen sayısı 59 milyon civarındaydı. %86 oranında bir katılım gerçekleşti yani 51 milyon seçmen sandığa gitti. Hiçbir şaibe söz konusu dahi olmadı. Amerika ve avrupa ülkelerinde bu oranın seçimlerde sağlanması çok büyük demokrasi şöleni olarak adlandırılır. Asıl burada önemli olan oy kullanan bu 51 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 99 unun mecliste temsil edilmiş olmasıdır. Yani neredeyse oy kullanan hiçbir seçmenin oyu boşa gitmemiştir bir şekilde mecliste temsil edilmiştir. Bunu sağlayan en büyük etken tabii ki de kurulan ittifaklardır. Buda bize 2017 yılında yapılan referandumun ve yüzde 51 oy ile geçilen bu yeni seçim sisteminin ne kadar doğru bir tercih olduğunu göstermektedir. Dünyanın en demokratik seçimi oldu dünya ülkeleri bunu örnek almalı. Seçimin birinci turda bitmesi önemli mesajlar içeriyor. Çoğu anket firması seçim öncesi sonuçlarda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını açıkladı. Hatta çoğu MHP’yi yüzde 5 bandında gösterdi. Böylece MHP zayıflamadığını daha da güçlenerek kilit parti olarak mecliste yerini aldı.”

“Elazığ’dan milletvekili çıkaramayan CHP milletvekili çıkardı”

Halk Cumhur İttifakı’na sahip çıkarak gerçekte ne istediğini de ortaya koydu diyen Uslu, “Tabii ki de güçlü lider isteyen Türkiye Son 16 yıldır girdiği sayısızca seçimi kazanan sürekli oyunu arttıran Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri bu sefer yeni bir sistemle seçmiş oldu. Dünya üzerinde bu kadar seçime girip böyle büyük başarılar kazanan başka bir lider yok. Millet İttifakına baktığımızda istenilen oyları alamadıklarını görüyoruz. İttifakın en çok kaybeden partisi Saadet Partisi oldu. Yaklaşık 500 bin oy almasına rağmen milletvekili çıkaramadı. Çoğu yerde ittifak nedeniyle Saadet Partisine verilen oylar ittifakta daha çok alan diğer partilerin lehine oldu. Mesela, Elazığ’da Saadet’in yüzde 3,4’lük oyu yüzde 10,6 oy alan CHP’ye fayda sağladı ve yıllardır Elazığ’dan milletvekili çıkaramayan CHP milletvekili çıkardı. Niğde’de yüzde 20.97 oy alan MHP milletvekili çıkaramazken ittifak gereği CHP yüzde 20.36 ile bir milletvekili çıkardı.” diye konuştu.

“2023 ve sonrası kalkınma dönemi olacak”

Seçim sonrası oluşacak yeni bakanlıklar ile daha dinamik kolay karar alıcı bir yapı bizi bekliyor diyen Uslu, “Özellikle katma değeri yüksek teknolojilerin üretime geçileceği bir dönem bekliyorum. Savunma ve enerji sanayinde üretimin arttırılması, ve oluşacak büyük ölçekli yükte hafif pahada yüksek projelerle 2023 ve sonrası için Türkiye’nin kalkınma dönemi olacak. Kanal İstanbul, 3’üncü havalimanı gibi devam eden projelerle de ülke ekonomisinin kalkınması sağlanacak” dedi.