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11 Eylül 2017 10:37

Dünyanın en iyisi Serap Özçelik

Kariyerinde üç Avrupa ve bir Dünya şampiyonluğu bulunan milli karateci Serap Özçelik, Karate 1 Premier Lig’de sıkletinin en iyisi unvanını aldı.

Dünyanın en iyisi Serap Özçelik

11 Eylül 2017 10:37


Dünya Şampiyonası’nın ardından karatenin en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyonu olan Karate 1 Premier Lig’de 2017 sezonunun en iyileri belli oldu.


Fransa, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’ın ardından son etaba Almanya ev sahipliği yaptı. Halle kentindeki organizasyonun tamamlanmasıyla sıkletlerinde yılın en iyisi olan isimler belirlenerek ödüllendirildi.



Altı organizasyonun beşinde kürsüde


2017 yılında çıktığı altı uluslararası organizasyonun beşinde kürsüde yer almayı başaran milli karateci Serap Özçelik, Avrupa üçüncülüğü ve Dünya Oyunları bronz madalyasının yanına, yeni bir başarı daha ekledi.


Karatenin ‘Şampiyonlar Ligi’ olarak kabul edilen Premier Lig’de beş etap sonunda oluşan puanlamada Özçelik, sıkleti olan 50 kiloda dünyanın en iyisi olmayı başardı.


Sezonun ilk etabı Paris’te bronz madalya elde eden 29 yaşındaki sporcu, Dubai ve Rabat’ta ikincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 2014’te Dünya şampiyonu olan milli karateci, topladığı 1625 puan ile Karate 1 Premier Lig’de 2017 sezonunu sıkletinde ilk sırada tamamlarken, en yakın rakibi Çinli Ranran Li’ye 575 puan fark yaptı.



Ödülünü Esat Delihasan’dan aldı


Serap Özçelik, Almanya’nın Halle kentinde gerçekleşen son etabın ardından yapılan törende ödülünü, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı ve Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Esat Delihasan’ın elinden aldı.


50 kiloda ilk üç şu isimlerden oluştu:


1- Serap Özçelik (TUR) 1625p


2- Ranran Li (CHN) 1050p


3- Bettina Plank (AUS) 1025p




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