Dünyanın en kaliteli balığı Türkiye’den çıktı

’sü düzenlenen ve toplamda Michelin yıldızlı dünyaca ünlü 130 şef ve sömeliyenin jüri üyeliği yaptığı tadım oturumunda SÜRSAN’ın ürettiği Levrek balığı, dünyanın en kaliteli balığı seçildi.

Belçika’nın Brüksel kentinde ITQI (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü) tarafından 13.’sü düzenlenen tadım oturumuna SÜRSAN damga vurdu. Tadım oturumunda 120’den fazla ülke, 2000’in üzerinde ürünle yarıştı. SÜRSAN’ın ürettiği Levrek balığı ise, dünyanın en iyisi seçildi ve SÜRSAN da bu oturumda 3 yıldız almaya hak kazandı. Michelin yıldızlı dünyaca ünlü 130 şef ve sömeliyenin jüri üyesi olarak yer aldığı oturumda, SÜRSAN’ın Levrek balığı, yüzde 90’ın üzerinde puan almayı başardı. Ürünler kendi özelliklerine göre kör tadım testine tabi tutulduğu oturumda, testin odak noktası ise tat yoğunluğu. Oturumda yüzde 70’i geçen firmalara 2 yıldız, yüzde 90’ı geçen firmalara ise en yüksek not olan 3 yıldız veriliyor.

“Bizim için kalite çok önemli”

ITQI (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü) tarafından düzenlenen oturumda elde ettiği başarıyla Türkiye’nin balık üretiminde dünyada söz sahibi olduğunu gösteren SÜRSAN Su Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Atalay, kalitenin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Önemli olan bu başarıyı devam ettirmek. Biz ürünlerimizin kalitesine güveniyorduk ve bu da tescillendi. Amacımız bundan sonra da ürünlerimizin kalitesini aynı şekilde devam ettirmek” diye konuştu.

“İhracat hedefimiz 90 milyon Dolar”

Levrek, Çipura, Somon ve Orkinos üretimi yapan SÜRSAN Su Ürünleri, Ordu’da 1, Çeşme’de 1 ve Bodrum’da 9 adet olmak üzere toplam 11 üretim çiftliğine sahip. İbrahim Atalay, üretilen ürünlerin yüzde 90’ının yurt dışına ihraç edildiğini söyleyerek, “Avrupa’nın birçok ülkesine Çipura, Levrek, Somon ve Orkinos gönderiyoruz. Yaptığımız ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. 2018 yılındaki ihracat hedefimiz 90 milyon Dolar” ifadelerini kullandı.