Dünyanın en prestijli Şef yarışması Bocuse D’or’da bir Türk

Şef Mutlu Şevket Yılmaz, Zeytinyağlı dolma tekniği kullanarak yarışmada garnitür olarak Domates Dolması yapacak. Ayrıca Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı, Ödemiş patatesi ve Anadolu topraklarından gelen sumak da kullanılarak Türk mutfağında önemli yere sahip malzemeler dünyaya tanıtılmış olacak

Dünyanın en iyi 20 şefinin tekniklerini ve hünerlerini sergileyeceği Bocuse d’Or’un Avrupa elemeleri, 11-12 Haziran tarihlerinde İtalya’nın Torino kentinde gerçekleştirilecek. 20 farklı ülkeden katılımın sağlanacağı elemelerde dereceye giren ilk 10 şef, 2019 yılında dünyanın en büyük gastronomi fuarı olan Sirha kapsamında gerçekleşecek Bocuse d’Or dünya finallerinde yarışmaya hak kazanacak. Dünyaca ünlü organizasyonda Türkiye’yi ise Şef Mutlu Şevket Yılmaz ve ekibi, Metro Toptancı Market Türkiye ana sponsorluğu ile Sirha İstanbul ve Bocuse d’Or Türkiye Akademi’nin katkılarıyla uluslararası platformda temsil edecek.

Yarışmanın Avrupa elemelerine iki hafta kala Şef Mutlu Şevket Yılmaz ve ekibi Gastronometro’da, medya temsilcilerini ağırladı. Türkiye’yi dünyaca ünlü yarışmada temsil edecek Şef Mutlu Şevket Yılmaz ve ekibi, hünerlerini sergileyerek birbirinden özel menüleri, medya temsilcilerinin beğenisine sundu. Şef yılmaz ve ekibi özenle hazırladıkları yemeklerle adeta yarışma öncesi son provasını gerçekleştirmiş oldu.

“Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum”

Bocuse d’Or’da Türkiye’yi temsil etmenin gurur verici olduğunu belirten Şef Mutlu Şevket Yılmaz, ”İkinci kez Türkiye’yi temsil edeceğim. Bu benim için büyük bir gurur ve heyecan. Çünkü daha büyük bir sorumluluğum var. Elimden gelenin en iyisini yapıp Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Yarışmaya Türkiye adında takım olarak katılacağız. Yanımda bana mutfakta yardım edecek komim ve dışarıdan bizi yönlendirecek olan koçum ile beraber katılacağız. Hazırlanma sürecimizde öncelikli olarak yemeğe karar vermek oldu. Belli süreler dahilinde yemekleri servis ediyoruz. Bu süreyle yaptığımız yemeği yeterli sürede hazırlamaya çalıştık. Yoğun bir hazırlık süreci oldu. Her gün birçok şeyi birçok kez denedik ve en sonunda neredeyse tamamladık” şeklinde konuştu.

“Hem ülkemizin mutfağını dünyaya tanıtabilmek adına gelecekten umutluyum”

Türkiye’de Gastronomiye ilginin her geçen gün arttığına da dikkat çeken Yılmaz, “Özellikle yeni gelen jenerasyon bu konuda daha bilinçli ve bilerek hareket ediyor. Bocuse d’Or da bu anlamda çok büyük bir şans. Hem ülkemizin mutfağını hem gelişimini dünyaya tanıtabilmek ve aktarabilmek adına gelecekten umutluyum” dedi.

“Başarılı olacağımıza inanıyorum”

Yarışmada jüriye sunulacak yemek konseptine ilişkin bilgiler de veren Şef Mutlu Şevket Yılmaz, “Biz yarışmanın son gününde yarışıyor olacağız. Yemeğini en son servis eden biz olacağız. Buna göre bir strateji belirledik. Bütün ülkeler yemeği olabildiğince komplike yapıp jüriyi cezb etmeye çalışacaklar ama bazen bunda başarılı olamayabilecekler. Biz ise son mutfak olarak komplike bir yemeğimiz var ama biraz daha jürinin hoşuna gidebilecek ya da günün sonunda güzel kızarmış bir et yiyebilecek hissiyatını oluşturacak şekilde bir strateji edindik. Başarılı olacağımıza inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Şef Mutlu Şevket Yılmaz ve ekibi yarışmada Türkiye lezzetlerine de yer verecek. Zeytinyağlı dolma tekniği kullanarak yarışmada garnitür olarak Domates Dolması hazırlanacak. Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı, Ödemiş patatesi ve Anadolu topraklarından gelen sumak da kullanılarak Türk mutfağında önemli yere sahip malzemeler dünyaya tanıtılmış olacak.