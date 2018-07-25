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25 Temmuz 2018 09:32

Dünyanın havası en kirli şehirleri belli oldu

Dünyanın en kirli şehirleri açıklanırken, Türkiye’den Ankara, İzmir ve İstanbul’un dünyanın en kirli şehirleri arasında yer aldığı görüldü.

Dünyanın havası en kirli şehirleri belli oldu

25 Temmuz 2018 09:32



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, dünya üzerindeki kirli şehirlere yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Numbeo web sitesinde yer alan verilerden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en kirli şehirleri arasına Türkiye’den üç şehrin girdiği görüldü. Bu iller arasında 73,66 endeks ile Ankara, 67,11 endeks ile İstanbul, 62,75 endeks ile de İzmir yer aldı. Böylelikle, listede Ankara’nın 73’üncü, İstanbul’un da 106’ncı sırada yer aldığı saptandı.



Dünyanın en kirli şehri Kabil


Raporda, dünyanın en kirli şehri ise 97,79 endeks ile Afganistan’ın Kabil şehri olarak kaydedildi. Kabil’i 97,67 endeksi ile Hindistan’ın Ghaziabad şehri ikinci sıradan takip ederken, Makedonya’nın Kalkandere şehri 97,57 endeks ile üçüncü sıradan izledi. İlk 10’da yer alan diğer şehirler ise Hindistan’dan Faridabad, Nepal’den Katmandu, Mısır’dan Kahire, yine Hindistan’dan Kanpur, Vietnam’dan Ho Chi Minh City, Pakistan’dan Karaçi, Bangladeş’ten Dhaka olarak belirlendi.



Son yıllarda haber sayısı artışa geçti


ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla alakalı gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında haber çıkışlarının son yıllarda artışa geçerek medyanın da önemli çevre başlıkları arasında yer aldığı gözlendi. 2015 yılında 7 bin 30 olan haber sayısı, 2016’da 7 bin 188 geçtiğimiz yıl ise 9 bin 775’e çıktı. Bu yıl içerisinde hava kirliliğini konu alan 10 bin 295 haber çıkışı tespit edilirken bu rakamın son yılların en yüksek seviyesine çıktığı görüldü.




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