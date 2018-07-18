Dünyanın ilk geri dönüştürülmüş şampuan şişesi raflarda yerini aldı

Head&Shoulders tarafından üretilen şampuan şişesi, Türkiye organize perakende sektörünün önemli bir markası olan CarrefourSA marketlerinde satışa sunulurken, kampanyaya destek olmak isteyen tüketiciler için marketlerde plastik atık toplama üniteleri de yerini aldı.

Projenin devamında kıyılarımızın kirliliğine dikkat çekmek isteyen şirket, Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) ile sahillerimizden atık toplama etkinliği gerçekleştirdi. Toplum Gönüllüsü gençler, P&G Kafkasya ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, TOG Genel Müdürü Jülide Erdoğan ile bir araya gelerek toplanan atıkların ayrıştırılarak geri dönüşümüne katkı sağladı.

“500 milyondan fazla şişeyi geri dönüşüme kazandıracağız”

Tankut Turnaoğlu projeyle ilgili olarak “Head&Shoulders markamızla dünyadaki su kaynaklarımızın korunması ve temiz tutulması için çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıl globalde başlayan kıyılarda toplanan plastiklerden geri dönüşüm ile şampuan şişesi üretme çalışmalarımızı Türkiye’de de hayata geçiriyoruz. Proje ortaklarımız olan CarrefourSA ve TOG ile birlikte kıyı plastiği toplama çalışmaları yürüterek plastik atıkların geri dönüşüme gönderilmesi konusunda farkındalığı artırmak için çalışacağız. 2018 yılının sonunda, Avrupa’daki şampuan şişesi üretiminin yüzde 20’sini, geri dönüştürülmüş plastiklerden karşılamayı hedefliyoruz. Bu sayede 500 milyondan fazla şişeyi geri dönüşüme kazandırmış olacağız. Başlattığımız bu projenin bir başlangıç olmasını, tüketicilerimizin plastik atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme göndermesi konusunda daha bilinçli davranmalarını dilerim’’ dedi.

“Marketlerimizde plastik noktalar kuruyoruz”

Kutay Kartallıoğlu da Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası olarak, faaliyet gösterdikleri alanlardaki tüm aşamalarda sürdürülebilir çevre duyarlılığını gözeten bir bilinçle hareket ettiklerini belirtti. Kampanyaya da bu çerçevede destek verdiklerini belirten Kutay Kartallıoğlu, şunları dile getirdi: “Sürdürülebilir bir çevre sayesinde gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için atılan adımları önemsiyoruz. Bizlere miras kalan dünyamızı, geleceğe tertemiz bir şekilde bırakmanın yolu su kaynaklarının temizliğinden geçiyor. Çevreci yaklaşımımızla yeraltı su kaynaklarının kirlenmemesi adına kampanyaya, marketlerimizde atık plastik noktaları kurarak destek vermekten mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki, plastik gibi doğada yüzlerce yıl boyunca yok olmayan ürünleri geri dönüştürerek yeniden işleme almak, daha temiz bir dünya ve sürdürülebilir bir geleceğin anahtarını oluşturuyor.”

“Her yıl 2 bine yakın sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyoruz”

İmza attığı projelerle toplumun önemli sorunlarına dikkat çeken TOG, projeye verdiği destekle, plastik atıklarla ilgili farkındalığın artmasında önemli bir rol oynadı. Proje hakkında konuşan TOG Genel Müdürü Jülide Erdoğan, “Toplum Gönüllüleri Vakfı kurulduğu 2002 yılından bu yana toplumsal enerjiyi faydaya dönüştürmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Toplum Gönüllüsü gençler, her yıl ülkenin 81 ilinde doğa, ekoloji, çocuk, eğitim, hayvan hakları, yaşlılar ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok farklı alanda 2 bine yakın sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor. Head&Shoulders ile İstanbul’un yanı sıra daha sonra belirlenecek farklı bir şehirde daha hayata geçirilecek atık toplama faaliyeti ile deniz kirliliği ve atıkların dönüştürülmesinin önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor” dedi.

WWF’in yayınladığı plastik raporuna göre; Avrupa’da yılda 60 milyon ton plastik üretiliyor ve geri dönüştürülmüş plastikler, plastik talebinin sadece yüzde 6’sına denk geliyor. Her yıl denizlerimize binlerce plastik atılıyor. Büyük plastik parçalar, deniz canlılarının yaralanmasına, boğulmasına ve çoğu zaman ölümüne neden olurken 5 mm’den daha küçük olan mikroplastik parçacıklar, gıda zincirinin bir parçası haline gelerek birçok hayvan türünü ve insan sağlığını tehdit ediyor.