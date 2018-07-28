Dünyanın kahve kültürünü yansıtan antika fincanlara yoğun ilgi

Büyükçekmece Belediyesi 19’uncu Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali muhteşem bir sergiyle merhaba dedi. "Bir Zamanların Hatırına Tahsin Öztiryaki ve Hasan Gülbaran Koleksiyonu Antika Fincanları Sergisi" sanatseverler ve yabancı konuklardan büyük ilgi gördü.

Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası’nda açılışı gerçekleşen Antika Fincan Sergisi’nde birbirinden renkli farklı tasarımlarıyla dikkat çeken ve bir tarihe tanıklık etmiş fincan takımları sergilendi. Serginin açılış törenin ardından yabancı konuklar için bir de “hoş geldin” kokteyli düzenlendi.

"Mükemmel bir koleksiyon"

Sergi açılışını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Tüm büyük Büyükçekmece ailemi eşsiz eserlerden oluşan bu muhteşem sergiyi görmeye davet ediyorum. Birbirinden renkli, güzel fincan takımı koleksiyonları festivalin rengine renk katmış. Tahsin Öztiryaki ve Hasan Gülbaran’a bu mükemmel koleksiyonlarını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Farklı ülkelerin kahve kültürlerini anlatıyor

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı olan Tahsin Öztiryaki, sergide uzun yıllardır dünyanın farklı ülkelerini gezerek topladığı bin 500 parçalık fincan koleksiyonunun bir bölümünü sergiledi.

Hasan Gülbaran’ın da koleksiyonunda yer alan farklı yıllara ve ülkelere ait kahve kültürünü anlatan birbirinden özel 70 parça fincan koleksiyonu festivalin nostalji köşesinde sergilendi. Sergi festivalin son günü olan 5 Ağustos tarihine kadar açık kalacak.