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29 Temmuz 2018 20:03

Dünyanın kültürü Büyükçekmece’de buluştu

Büyükçekmece’de bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında “Dünya Müzik Enstrümanları”, “Bir arada Mozaik” ve “9’uncu Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması” sergileri İstanbullularla buluştu.

Dünyanın kültürü Büyükçekmece’de buluştu

29 Temmuz 2018 20:03

Hediyeleşme seremonisi ise renkli görüntüler oluşturdu.


Büyükçekmece Belediyesi tarafından 19’uncu kez düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali hız kesmeden devam ediyor. Festival kapsamında 64 ülkeden gelen yüzlerce konuk yöresel kıyafetleriyle renk kattı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Dünya Müzik Enstrümanları”, “Bir arada Mozaik” ve “9’uncu Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması” sergilerinin açılışını kurdele kesimiyle gerçekleştirdi. Sergide emeği geçen sanatçılara ise Başkan Akgün ödüllerini takdim etti. Son olarak ise geleneksel hale gelen hediyeleşme seremonisiyle birlikte, farklı ülkelerden gelen konuklar, ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Başkan Akgün’e verdi. Başkan Akgün ise gelen konuklara Büyükçekmece’nin simgesi olan Mimar Sinan Köprüsü’nün maketini takdim etti. Hediyeleşme esnasında renkli görüntüler oluştu.


Güler Ertan’ın oluşturduğu fotoğraf sergisinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen fotoğraflar vatandaşların beğenisine sunuldu. Doğallığı ve dünyanın gerçek yüzünü yansıtan fotoğraflar 31 Temmuz Salı günü Kültür Park’ta jürinin kararına sunulacak.


Dünya Müzik Enstrümanları sergisinde ise dünyanın farklı köşelerinden gelen eski ve yeni müzik aletlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dr. Cavit Polat’ın oluşturduğu enstrüman sergisinde Afrika’dan Amerika’ya, her çeşitte müzik aletlerini Başkan Akgün yakından inceledi.




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