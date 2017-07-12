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12 Temmuz 2017 16:41

Dünyanın önemli hukuk ve vergi şirketi Türkiye’de faaliyete başlıyor

Dünyanın en önemli hukuk ve vergi şirketleri arasında gösterilen Andersen Global, özel bir şirketle birlikte Türkiye’de faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Dünyanın önemli hukuk ve vergi şirketi Türkiye’de faaliyete başlıyor

12 Temmuz 2017 16:41


Dünyada 64 farklı noktada 2000’in üzerinde vergi ve hukuk çalışanını bünyesinde barındıran Andersen Global, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarına yayılmış bulunan ofislerine Türkiye’yi de ekledi. 2014 yılında dünya çapında vergi ve hukuk hizmetlerini sağlama hedefiyle yeniden yapılanan Andersen Global, Türkiye’de Nazalı Vergi ve Hukuk ile birlikte hizmet vereceği duyuruldu.


Gerçekleştirilen bu iş birliğinin somut faydalarının yanında psikolojik olarak da önemli olduğuna değinen, Nazalı Vergi ve Hukuk’un Kurucu ve Yönetici Ortağı Ersin Nazalı, "Bu birliktelik önümüzdeki sürece ilişkin Türk ekonomisine olan uluslararası güvenin ve ilginin çok önemli bir göstergesi olacaktır. Andersen Global, Ortadoğu, Körfez ve Orta Asya ülkelerine sağlayacağı vergi ve hukuk hizmetleri açısından Türkiye’nin merkez olmasını sağlayacaktır. Yerli ve yabancı müvekkillere sunacağımız hizmetlerin de kapsamı artacaktır. Kuruluşumuzdan itibaren sadece 2,5 yıllık bir süre geçmesine rağmen böyle bir iş birliğinin içerisinde olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.


2016 yılında Türkiye’nin “En İyi Vergi” ve “En İyi Transfer Fiyatlandırması” firması kategorilerinde Global Kurumsal Mükemmellik ödülü kazanmıştı.




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