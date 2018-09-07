Dünyanın yüzde 27,5’i hareket etmiyor

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünya üzerindeki yetişkin bireylerin hayatlarında ne kadar hareket ettiklerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünya üzerindeki yetişkin bireylerin yüzde 27,5’inin yeterince hareket etmediği görüldü. Araştırma 168 ülkedeki 358 farklı verilerden elde edilirken, 2016 yılını kapsadığı anlaşıldı.

Türkiye’de kadınlar daha hareketsiz

Raporda, hangi ülkelerin fiziksel aktivitelerde daha yetersiz olduğuna yer verilirken, Kuveyt, ABD’ye bağlı Samona adaları, Suudi Arabistan ve Irak gibi ülkelerin hareket etmeme konusunda başı çektiği görüldü. Türkiye’de ise kadınlar ve erkeklerdeki hareket etme oranı farklı seyrederken, kadınların erkeklerden daha fazla hareketsiz olduğu kaydedildi. Böylelikle, erkekler hareketsizlik açısından yüzde 20 ile yüzde 29 arasında bir orana sahip olurken, kadınlar yüzde 30 ile yüzde 39 arasında kaldı. Buna karşın, dünya üzerinde yeterince hareket eden ülkeler; Uganda, Mozambik, Tanzanya ve Lesotho (Afrika) olarak belirlendi. Böylelikle bu ülkelerin çalışma yaşamlarında, ulaşım ve gündelik hayatlarında daha fazla hareket ettikleri ortaya çıktı.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Hareket etme ve sağlıklı olma başlıkları altında 2016 yılından beri 22 bin 517 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 7 bin 159 olarak belirlendi.