Dünyaya Türk işi pizza

İngiltere'yi Türk yapımı pizzayla tanıştıran marka, önümüzdeki yıl faaliyet haritasına ABD'yi de ekleyecek.

Yabancı sermayeli markaların karşısına yüzde 100 yerli sermayeli bir marka olarak çıkan Pizzabulls, ‘kazan-kazan' ilkesinden hareketle işletmecileriyle birlikte büyüyor. Uluslararası arenada boy göstermeye başlayan marka, dünyanın en büyük pizza tüketicisi İngiltere'yi, Mayıs ayında açtığı şubesinde Türk pizzasıyla tanıştırdı. 2019'da dünyada en çok pizza tüketen ikinci ülkesi İngiltere'de büyümeyi hedefleyen marka, çalışanlarının ve yatırımcılarının daha iyi bir eğitim alması için Pizzabulls Eğitim Akademi'yi hayata geçirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Pizzabulls CEO'su Cavit Can Kırbey, “Türk damak tadına uygun pizzalarımızla uluslararası arenada boy göstermeye başladık. Yurtdışına açılarak ilk şubemizi de Mayıs ayında Londra'da açtık. 2019'da dünyada en çok pizza tüketen Amerikalılara da pizza satacağız” dedi.

Pizzada akademi dönemi

Temel odağı ‘sürekli gelişim ve eğitim' olan markanın, çalışanlarının ve yatırımcılarının daha iyi bir eğitim alması için pizzada akademi dönemini başlattıklarını aktaran Kırbeyi, “Eğitim akademisini hayata geçirdik. Tüm çalışanlarımızın gerek operasyonel gerekse kişisel eğitim almalarına olanak sağlayacağız. Yeni işe başlayan personele de eğitim verilecek. 2018 Ocak ayı itibari ile eğitimlere başlayan akademide bugüne kadar 20 vardiya ve asistan müdüre eğitim verildi. 32 şubeye de eğitim ziyaretlerinde bulunuldu” diye konuştu.

Cavit Can Kırbeyi, kurdukları akademi ile hem çalışanlara hem yatırımcılara ihtiyaçları olan her türlü eğitim desteğini, teknik bilgi ve beceri eğitimlerini verebilir hale geldiklerini söyledi. Markaya işletmeci olarak başvuran adayların sisteme kabul edildiğinde, restoranı açılana kadar, işle ilgili bütün gereklilikleri kapsayan bir eğitim programından geçtiğini anlatan Kırbeyi, çalışacak personelin de ürün hazırlamaktan müşteri karşılamaya kadar birçok alanda eğitildiğini belirtti.