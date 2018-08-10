Dur ihtarına uymayan lüks otomobile polis ateş açtı: 1 yaralı

Açılan ateşle sürücü, isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken araçta sahte plakalar ve silah ele geçirildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenler TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Uygulama yapan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri lüks otomobildekilere ’Dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şüpheliler, araçlarını polis ekibinin üstüne doğru sürerek silah doğrulttu. Ardından lükse cipleriyle kaçmaya başlayan şüphelileri, polis ekipleri kovalamaya başladı. Ekipler, durmayan şüphelilerin aracına doğru ateş açtı. Açılan ateşle kaçan aracın sürücüsü H.D., isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı H.D. hastaneye kaldırıldı. Araçtaki G.T. isimli şüpheliyi gözaltına alan polislerin yaptığı incelemede araçta 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 3 adet uyuşturucu hap ve 3 adet çalıntı plaka ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde iki şüphelinin de birçok suçtan sabıkası olduğu ve hakkında 5 yıl 10 kesinleşmiş hapsi bulunan H.D.’nin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin, olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.