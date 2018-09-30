Durdurulan otomobilden 242 şişe kaçak içki çıktı

İstanbul'da, polisin durdurduğu bir otomobilin bagaj ve arka koltuğunda koliler içerisinde 242 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagaj ve arka koltuğunda bulunan kolilerde çeşitli markalara ait rakı ve viskiden oluşan toplam 242 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Polis içkileri koliler içerisinden tek tek çıkararak kontrol etti. Operasyonun ardından otomobil sürücüsü G.K. (33) ile beraberindeki M.T. (19) adlı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan zanlılar karakola götürülürken, M.T. ve G.K.'ye ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.