Dursun Özbek: “Çok verimli bir toplantı oldu”

Kulüpler Birliği Vakfı binasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’la yapılan toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Bir çalışma toplantısı yaptıklarını söyleyen Özbek, “Biz sayın bakanı ziyarete gitmiştik. Kendisi de nezaket ziyareti yaptı. Biz de bunu fırsat bilerek, önceki ziyaretimizde kararlaştırdığımız çalışma komisyonlarını kurmuştuk. O tarihten sonra bu grupları kurduk. Gruplar bir çalışma düzeni içine geçtiler ve oldukça mesafe kaydettiler. Tamamen Türk futbolunun sorunlarıyla ilgili konular üzerinde çalışıldı. Altyapı, oyuncu sağlığı ve marka değeri dahil, 7, 8 konuyla ilgili çalışma yapıldı. Bu konular üzerine Bakanımıza bilgi verdik. Ben başkan yardımcılarını davet ettim ve komisyonla ilgili komisyon başkanlarını davet ettim ki, bakanımız birinci ağızdan yapılan çalışmaları görsün. Bence çok verimli bir toplantı oldu” açıklamasını yaptı.

“Muhalefetten destek bekliyoruz”

Düzenlenen spor yasasının meclise geldiğini söyleyen Dursun Özbek, “Spor yasasıyla, altyapının bütün detayları tartışıldı. Burada tabii kulüplerin beklediği bazı yasal düzenlemeler var. Bu çalışmaların meclise geldiğinin haberini aldık. Ben buradan hem hükümetimizden hem de TBMM’deki muhalefet partilerinden bu yasaya destek istiyorum. Türk sporu buna ihtiyaç duyuyor. Bu konuya destek verilmeli. Bu manada yapılan çalışmalara olan desteği görüyoruz. Muhalefet tarafından da buna destek verilmesi çok önemli. Her şey Türk sporu için. Oybirliğiyle bu çalışmaların neticelenmesi, spora çok büyük destek verecektir. Altyapılarla ilgili büyük bir çalışma içindeyiz. Futbolun kendi kaynağına dönecek şekilde altyapıyı oluşturması gerekiyor. Bu manada güzel bir çalışma içindeyiz” diye konuştu. Özbek, toplantıda hazır bulunan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ve Galatasaray Altyapı Koordinatörü Emrah Bayraktar’la ilgili olarak da, “Cenk Ergün, sportif direktör olarak Türk futbolunun içindeki bir arkadaş. Dolayısıyla onların da ilgilendiği konular var. Sadece Cenk Ergün değil, diğer kulüplerden de ilgili arkadaşlar var. Emrah Bayraktar da altyapı konusundaki komisyonda yer alıyor” diyerek sözlerini tamamladı.