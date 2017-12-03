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03 Aralık 2017 12:51

Dursun Özbek: “İki sene sonra ben de 50. yıl mezunu olacağım”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1967 döneminin 50.

Dursun Özbek: “İki sene sonra ben de 50. yıl mezunu olacağım”

03 Aralık 2017 12:51

yıl ve 1942 mezunlarının 75. yıl berat ve madalya töreninde yaptığı açıklamada, “İki sene sonra inşallah benim de 50. yılım olacak, ben de berat alacağım” dedi.


Galatasaray Eğitim Vakfı’nın Galatasaray Lisesi’nde düzenlediği, 1967 döneminin 50. yıl ve 1942 mezunlarının 75. yıl berat ve madalya töreni ve Özhan Canaydın Spor Ödülleri etkinliğine Başkan Dursun Özbek de katıldı. Etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, “Galatasaray Lisesi’nden 50. ve 75. yıl mezun olan ağabeylerimiz onların berat töreni vardı. Nostaljiyi yaşadılar. Çünkü mezun olduklarına okula 75 yıl sonra gelip buluşmaları tekrar aynı havayı teneffüs etmeleri onlar için çok önemli. Zaman geçiyor, yaşlanıyorlar. Keyifli bir gün. Ağabeylerimizi tekrar gördük, aramızdan ayrılanları tekrar andık. Güzel bir gün oldu. Devamı edecek. İki sene sonra inşallah benim de 50. yılım olarak ben de berat alacağım” şeklinde konuştu.


Beşiktaş derbisinden alınan kötü sonucun ve Teknik Direktör Igor Tudor’un durumunun sorulması üzerine Başkan Özbek, “Bugün gündemimiz Galatasaray Lisesi’nin 50. ve 75. yıl mezunları” diye cevap verdi.




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