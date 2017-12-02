Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum Toplantı Salonu’nda yapılan Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurul toplantısında konuşan Başkan Dursun Özbek, “Revize bütçe içindeki hareketlerin en önemlilerini açıklamak için huzurunuzdayım. 2017 yılı içinde yılbaşında tahmin edilemeyen büyük para hareketleri oldu. Para hareketlerinin size açıklaması gerekiyordu. Onun için yıl bitmeden, yönetimin ne yaptığını açıklamak için olağanüstü genel kurul olmuştur. 442 milyon 947 olağan dışı bir gelir var. Bunun açıklanması gerekir. Geçen yıl genel kurul yaptık. Mali yapının düzelmesi ve gayrimenkullerin iyi olması için genel kurul yaptık. Buna bağlı olarak çalışmalarımız devam etti. Riva ve Florya arsalarımızın değeri 508 milyon. Riva 388 milyon, Florya için 120 milyon TL ekspertiz değeri çıktı. Bunlar SPK’ya lisanslı kurumlar tarafından yapılmıştı. Galatasaray’ın asıl sahibi olan genel kurula bunların anlatılması gerekmekteydi. Geçen sene genel kurulda izah ettim” değerlendirmesinde bulundu.

“388 milyon TL alarak fon oluşturduk”

Kulübün Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesinin Galatasaray’a faydası olacağını söylediğini belirten Özbek, “O gün Riva için ön görülen 900 milyon TL’di. Dolar olarak karşılığı 300 milyon Dolar. Ondan sonra Riva için ihaleye çıktı. Birinci olan çekilince ikinci olan firma gereken yaptı. Bazı taahütlerde bulunmuştu. Bu gelirin bir kısmı peşin verildi. Size yaklaşık 900 milyon TL gelir garantisi veriyoruz dediler. Bu garanti altında yüzde 80 Galatasaray’ın yüzde 20’si Emlak Konut’a aitti. 761 milyon TL’lik kısım Galatasaray’a düşen kısım. 761 milyon TL’den avans olarak 388 milyon TL alarak fon oluşturduk. 373 milyon TL’lik daha değerimiz var. Burada Emlak Konut’un yaptığı projeleri inceledik. Değerleri 3, 4 kat artmıştır. Riva projesi, beklentimiz daha fazla olan bir proje oldu. Bunların hiçbirisi Ocak 2017’de ortada yok. Bunlar tek tek bütçemizin içine giriyor. Bu revizyon için sizden onay istemesi kadar doğal bir şey değil. Seçildiğim günden beri şeffafım ve her konuyu size danışıyorum. Son kurşunumuz diye konuştuğumuz hususu size anlatmayacağım da kime anlatacağım. Riva, inşallah Galatasaray’a fayda getirecektir” diye konuştu.

“Söz verdiğim şekilde borçların kapatılması için kullandım”

Emlak Konut’tan 508 milyon TL’den 341 milyon TL aldıklarını söyleyen Özbek, “Hesaplarımıza 41 milyon TL faiz geldi. Biz aldığımız 341 milyon TL’den 315 milyon TL’yi Sportif A.Ş’ye koyduk. Sportif A.Ş de 1 dakika beklemeden mevcut borçlar için bankalara aktardı. Kulübün ve bağlı ortaklıklarının süratle döviz olarak borçlandığı kredi hesaplarının kapatılması bizim ön görümüzdü. İyi ki de öyle yapmışız. Sonuç bakın ne oldu. 95 milyon TL tasarruf yaptı. 54 milyon TL Galatasaray ve bağlı ortaklıklarının tasarrufu olmuştur. Biz bu parayı size söz verdiğim şekilde borçların kapatılması için kullandım. Kim ne derse desin gerçek burada” şeklinde konuştu.