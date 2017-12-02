Dursun Özbek: “Spor salonunun ruhsatını aldık”

Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üyelerin yaptığı konuşmalar ve eleştirilere cevap verdi. Her soruyu cevaplayacağını söyleyen Özbek, “Anlatmama rağmen 75 milyon TL farkın borçlanma yetki talebi olduğunu söyledi. Bu nakit eksikliğidir. Bundan sonra da gidereceğiz. Mecidiyeköy otel inşaatımız var. İnanarak faydalı olacağını düşünerek bu projeyi yaptım. Bugüne kadar uzatılmasının nedeni ne? Bütçeye 30 milyon TL’lik gelir koyduk. Otelde bazı harcamalarımızın sponsorlar karşılığında olacak rakam. Galatasaray’ın bu tip faaliyetler karşısında duyarlı davranan Galatasaraylılar var. Bunlarla yaptığımız konuşmalar çerçevesinde Antalyalı bir kardeşimize teşekkür ederim. Mobilyaları ücretsiz yapacağım dedim. Bu rakam o rakam. Bu sene yapmayı düşünüyorduk. Bu sene hayata geçmediği için bütçeden çıkardık. Önümüzdeki yıl bütçemizde inşallah olacak. Bu defalarca anlattım” diye konuştu.

“Kellemi kesseler yapmam”

Sportif faaliyetler için yetki istediklerini vurgulayan Başkan Özbek, “21 milyon TL açığımız var. Onu da sizden onay alarak yapacağız. 448 milyon TL olağan dışı gelirimiz var. Bu geliri yapmak için yetki aldık. Sizden aldığımız yetki dışında hiçbir yapmadım. Kellemi kesseler yapmam” şeklinde konuştu.

Dijital operasyonların önemli olduğunu beliren Özbek, “Çok önemli bir gelir elde edeceğiz. Bu kapsamda Turkcell ile önümüzdeki günlerde anlaşma imzalayacağız” dedi.

“Aday olacaklar incelesin sonra enkaz edebiyatı yapmasın”

31 Mayıs 2018’de yapılacak seçim için aday olacak herkese bilgi verileceğini söyleyen Özbek, “Aday olacaklar incelesin. Seçildikten sonra enkaz edebiyatı yapmasın. Seçildiğim günden bu yana dikkat ettiğim unsurlardan birisi bu. Biz enkaz edebiyatı yapmadık. Daha başarılı olmak için çalıştığımızı söyledik. Yönetmeye talipsen bugünkü durumu bil” değerlendirmesinde bulundu.

“Futbol takımına Riva’dan gelen gelirle harcama yapılmadı”

Futbol takıma Riva’dan gelen para harcandığının eleştirilerine cevap veren Başkan Özbek, “Böyle bir şey yok. Biz yeni bir takım kurduk. 10 tane futbolcu aldık. Bazı paralar ödüyoruz. 4 sene içinde ödeyeceğiz. Oynadığı sürece 100 milyon TL gelir. Bunun içinde UEFA geliri yok. Şampiyon olursa 50 milyon TL geliri daha var. 4 sene bu takım hiç mi getirisi olmayacak, üretmeyecek. Nasıl bir mantıkla söyleniyor, hayret içindeyim” şeklinde konuştu.

Basketbol ve voleybol branşlarının şirketleşme süreci için ise Özbek, “Daha önce yapılmak istenmiş fakat yapılamamış. Anonimleşme sadece yönetilene ceza kesme için yapılacaksa hayır derim” diye konuştu.

“Ada konusunda sonuca ulaştık”

Galatasaray Adası için olan olaylara üzüldüğünü belirten Dursun Özbek, “Yasal anlamda her şeyi yaptık. Sonuca da yaklaştık. Bu konu ile ilgili ayrı bir genel kurul yaptık. Hukuka güveniyorsak hukuka teslim olmamız lazım” dedi.

“Cumhurbaşkanımız amatör branşlar konusunda çok hassas”

Amatör branşlar konusu hakkında konuşan Başkan Özbek, “Getirisi olmadığı için Cumhurbaşkanımız, Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla bana görev verdi. Bu konuyu çalışın dedi. Biz amatör branşlarınızın bir kısmına çare bulalım dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderdik. Oradan Maliye Bakanlığı’na gönderildi sanırım. Torba yasasıyla çıkacaktır. CHP başkanından da destek istedim. Bu konuda Cumhurbaşkanımız da çok hassas. Bu konuda çalışmalar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Spor salonun ruhsatını gösterdi

Türk Telekom Stadyumu’nun yanında yapılması planlanan salon ruhsatını salondaki barkovizyonda gösteren Özbek, “Dün itibariyle ruhsatı aldık. Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür ederim. Şükrü Genç çok destek verdi. Sabahtan beri söyleyelim mi söylemeyelim mi diye tartıştık. Geçen sefer, stadın tapusunu getirdik. Başkan 6 ay önce getirdi dediler. Yine benzer yorum yapacaklar diye düşündük. Arkadaşlarımızın isteğiyle ruhsatı size sundum. Ruhsatımızı aldık. Futbolun devre arasında temel atma töreni var. Hepinizi davet ediyorum” diye konuştu.

Duygusal ve heyecanlı olduğunu ifade eden Başkan Özbek, “Galatasaray hizmet etmek için geldim. Söz verdiğim şeyleri adım adım yapmanın memnuniyeti var. Beni siz hizmet için seçtiniz. Bana bu onurlu görevi verdiniz. Beni Galatasaray’ın 36. Başkanı olarak seçtiğiniz teşekkür ederim” dedi.