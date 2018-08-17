Duru: “Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz”

Yapılan açıklamada; yeni tesis yatırımıyla birlikte mevcutta hedeflenen yatırımın yüzde 15’i gerçekleşirken, 2018 sonunda ise bu oranın yüzde 30’u görmesi bekleniyor. 5 yıl sonunda ise toplam yatırımın 45 milyonu aşması hedeflendiği bildirildi.

"250 bin dolarlık yatırımla Ar-Ge laboratuvarı kurduk"

İhracat yaptıkları ülkelerin ana pazarlarına uygun ürünler geliştirdiklerini ifade eden Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, "Bugün örneğin Japonya’da, Danimarka’da, Avustralya’da, İsviçre’de o ülkelerin zincir marketlerinde varız. Hedefimiz bu ülkelerdeki ana pazarlar. Sektörümüzün dökme ağırlıklı ve emtia odaklı ihracat politikasının aksine, daha katma değerli ürünlerle, perakende kanalında kendi markamızla büyümeyi hedefliyoruz. Ciromuzun yüzde 40’ı ihracattan geliyor. Aralarında Japonya ve Danimarka’nın da olduğu 51 ülkeye tamamı paketli olarak kendi markamızla ihracat yapıyoruz. Geçen yıl bu ülkelere 17 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 250 bin dolarlık yatırımla Ar-Ge laboratuvarı kurduk ve bulgurla yenilikçi ürünler geliştiriyoruz" dedi.

"Ülke ekonomisine katkı için yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere üretim faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Duru, "1935 yılından bu yana ülkemiz için tüketicilerimiz için çalışıyoruz. Ekonomideki sıkıntılı süreçte de destek olmak için çalışmalarımıza son sürat devam edip, yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.