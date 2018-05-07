Düşen satışlara, devlet desteği

Gayrimenkul sektörünün beklediği tapuda harç, konutta KDV indirimi Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan düzenlemeye göre, konut ve işyerlerinde (arsa, arazi hariç) beyan edilen değer üzerinden ‘binde 20’ nispetinde alınan tapu harcı, ‘binde 15’ olarak yeninden belirlendi. Konuttaki KDV oranı ise yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü. Her iki indirim ise 31 Ekim 2018’e kadar uygulanacak. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2018 yılı ilk üç ayında konut satışları yaklaşık yüzde 7 oranında azalarak 303 bin 877 olmuştu. Konutta KDV indirimi ve tapu harcının düşürülmesi, talebin artmasına fayda sağlayacak” dedi.

“İmar barışı ile beraber uygulanacak”

İmar barışı ile beraber harç ve KDV indirimin sektör açısından önemli bir düzenleme olduğunu belirten Özelmacıklı, “2017 yılındaki benzeri düzenleme sektöre olumlu etki etmiş, Eylül ayında satışlar yüzde 28.8 artış göstermişti. İmar barışı ile de birçok taşınmaz krediye uygun hale gelecek ve harç indirimi ile de satış imkanı kolaylaşmış olacak. İndirim beyanların da doğru verilmesini de sağlayacak” dedi.

“Rayiç değerler artmış, harçlar yükselmişti”

2017 yılında toplamda 2 milyon 557 bin 543 satış işlemi gerçekleştiğini, sadece konut satışında ise sayının 1 milyon 409 bin 314 olduğunu belirten Özelmacıklı, “2018 yılında belediye rayiç değerlerinin yüzde 50 artması zaten satış maliyetleri artırmıştı. Bu indirim ile her 100 bin TL’de 1.000 TL indirim sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

“Konut kredilerindeki artış, satışları düşürüyor”

Konut kredisi faiz oranlarının, konut satışlarını etkileyen en önemli faktör olduğunu belirten Özelmacıklı, “İpotekli konut satış oranı geçen sene Mart ayında yüzde 38,4 iken, bu sene yüzde 29,4’e düştü. 100 bin TL’lik 10 yıl vadeli bir kredi için aylık ödemeler bin 600 TL’ye yükseldi. Faiz oranlarının 1 seviyesinin altına düşmesi gerekiyor” dedi.