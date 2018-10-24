Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 69 kiloda piste çıkan Duygu Aynacı, Avrupa üçüncüsü oldu.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 5. gününde piste kadınlar 69 kiloda Duygu Aynacı koparmada 90 kilo ile 5., silkmede 115 kilo ile bronz, toplamda ise 205 kiloluk derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Erkekler 77 kiloda mücadele eden Celil Erdoğdu ise koparmada 149 kilo ile bronz madalya aldı ve ikinci hakkında 151 kiloyu kaldırırken kolu burkuldu ve silkmeye devam edemedi.

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın millierin toplam madalya sayısı 8 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 22 madalyaya ulaştı.