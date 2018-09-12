Duygun Yarsuvat: “Genel kurulu iptal edin”

Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen sarı-kırmızılı kulübün eylül ayı divan kurulu toplantısında eski Başkan Duygun Yarsuvat, yönetimin olağanüstü genel kurul kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın önemli gayrimenkullere sahip olduğunu söyleyen Yarsuvat, “Gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi tabii ki söz konusudur ama bunların hiçbirini elden çıkaramayız. Burada satmak sözcüğü kullanılmıyor ama farklı ifadeler var. Bunları sermaye olarak bir şirkete koyarsanız bu gayrimenkul artık sizin değildir. Galatasaray'ın hiçbir gayrimenkulünü satmak için böyle dolaylı bir yolu denememek lazım. Bu, Galatasaray'ın aklıyla alay etmek anlamına gelir. Bu, bizi rencide edici bir tekliftir. Dolayısıyla gayrimenkullerle ilgili bu olağanüstü genel kurul maddelerinin hepsinin reddedilmesi lazım. Ayrıca değerlendirilmek istenen gayrimenkulün önce plan ve projesinin bildirilmesi gerekir. Sonra genel kuruldan onay istemek icap eder” diye konuştu.

“Genel kurulu iptal edin”

Yönetim kuruluna seslenen Yarsuvat, olağanüstü genel kurulun iptalini isteyerek, “Galatasaray'ın daha fazla yara almasına müsaade etmeyin. Galatasaray'da bölünme olabilir buna müsaade etmeyin. Biz artık yeni bir seçim yapmak istemiyoruz. Sizlerle yola devam etmek istiyoruz ama mecbur bırakırsanız istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda kalabiliriz” şeklinde konuştu.