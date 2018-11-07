Duyu bütünleme ile iletişim sorununu aşıyorlar

Eyüpsultan Belediyesi'nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Şeker Hayat binasında faaliyete geçen duyu bütünleme terapi merkezi, otizm, hiperaktivite, dikkat bozukluğu, öğrenme problemleri yaşayan 0-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz hizmet sunuyor.

Şeker Hayat binasında hizmet vermeye başlayan duyu bütünleme terapi merkeziyle down sendromlu, otistik, mental, özel öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği olan çocukların, sosyal hayata uyumlu, kendi hayat kalitelerini artıran bir süreci devam ettirmelerini sağlamaları hedefleniyor.

“Çocuklarımız burada problemleri yeniyor”

Duyu bütünleme terapi merkezinde eğitmen olarak görev yapan Fizyoterapist Nesibe Yaşar, seans yaptığı çocuklar ile alakalı olarak, "Buraya bir tanı koyularak gelmiş çocuklarımız nörolojik problemler yaşadıkları için tamamiyle bir tedavi söz konusu değil. Ancak bu nörolojik probleme dayalı çocuklarımızın yaşadığı davranış bozuklukları, dikkat eksikliği ve odaklanma gibi bir çok olumsuzluğu aşabiliyoruz. Örneğin şu an seansta olan öğrencim Zehra buraya geldiğinde iletişim problemi yaşıyordu ve yükseklik gibi bir çok korkusu vardı. Ancak yedinci seansımıza gelene kadar o kadar iyi bir yol katettik ki, Zehra şu an daha kuvvetli iletişim kuruyor, egzersiz olarak yaptığımız bir çok aktivitede tırmanabiliyor" dedi.

“Kızım iletişim sorunun aşıyor”

Duyu bütünleme terapi merkezini, Eyüpsultan Belediyesinin vatandaşı bilgilendirmek adına göndermiş olduğu bilgi mesajlarından öğrendiğini söyleyen anne Dilek Arı, Zehra'nın gelişimini büyük bir mutlulukla anlattı.

Zehra'nın en büyük probleminin iletişim kuramamak olduğunu ifade eden Dilek Arı, "Kızıma iki buçuk yaşındayken otizm teşhisi koyuldu. Zehra şu an 11 yaşında. Otizmli olmasına rağmen öğrenme güçlüğü çekmiyor ve derslerinde başarılı bir öğrenci. Ancak kişilerle iletişime geçemiyordu. Ani öfke patlamaları, takıntılı davranışları ve bağırma krizleri Zehra'nın kişilerle iletişim kurmasını engelliyordu. Ancak duyu bütünleme terapi merkezine başladığımızdan beri haftadan haftaya Zehra'da müthiş değişimler oldu. Dışarıya daha açık, daha sosyal ve daha sakin bir çocuk oldu. Belli korkularını burada yendi. Bu hizmeti bizlere sunan Belediye Başkanımız Remzi Aydın'a teşekkür ediyoruz" dedi.