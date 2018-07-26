Sektördeki toplam çatı kaplamaları üretimi kapasitesinin 250 milyon metrekarenin üzerinde olduğu tahmin edildi.

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) ’Çatılarda Kullanılan Nihai Çatı Kaplama Malzemelerinin 2017 Yılı Sektör Büyüklüğü’ araştırmasını açıkladı. Çalışmada çatılarda son kat olarak kabul edilen çatı kaplama ürünleri esas alınarak, eğimli ve teras çatı alanları bulundu. Son kat kaplamaların altında veya üstünde çatı tipi ve sistemine uygun olarak (su yalıtımı, ısı yalıtımı, buhar dengeleyici/kesici, çakıl, seramik vb.) birçok katman yer almakta olup; bunlar çalışma konusunun dışında tutuldu. Maliyet analizi, malzeme keşfi gibi bilgiler gerektiğinde bunlar ayrıca hesaplanması gerektiği belirtildi. 2013 yılında 145 milyon metrekare ölçümlenen düz ve eğimli çatı kaplamaları sektör büyüklüğü, 2017 yılında 166 milyon metrekareye ulaştı.

ÇATIDER Başkanı Adil Baştanoğlu, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi çatı kaplama sektörüne ait verilerin analizinin yapılması, yerli ve yabancı yatırımcılara piyasa hakkında sağlıklı bir bilgi sunulması amacıyla ‘Çatılarda Kullanılan Nihai Çatı Kaplama Malzemelerinin 2017 Yılı Sektör Büyüklüğü’ araştırması ÇATIDER tarafından tamamlandı. Bu çalışma verileri üye firmalarımız baz alınarak gerçekleştirildi. Araştırma, sektörümüzün dinamizmini yansıtıyor” dedi.

Araştırmadan çıkan sonuçlar şöyle sıralandı:

Düz ve eğimli çatı kaplamaları sektör büyüklüğü 166 milyon metrekareye ulaştı. Sektördeki toplam çatı kaplamaları üretimi kapasitesinin 250 milyon metrekarenin üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Eğimli çatı kaplamaları sektörü tek başına ele alındığında ise 135 milyon metrekare büyüklüğe ulaştığı görüldü.

Tek katlı metal kaplamalar, sandviç paneller, iki yüzü metal kenetli paneller ve üzeri doğal taş kaplı/kaplamasız panel ve kiremitler, ’Metal Çatı Kaplamaları’ başlığı altında incelendi. Genel olarak sanayi yapılarında, ticari binalarda, spor tesislerinde ve bir miktar konut yapılarında kullanılan metal çatı kaplamaları; 63,5 milyon metrekare ve yüzde 36,2 oran ile büyüklük olarak sektörde ilk sırayı aldı.

Geleneksel çatı kaplama malzemeleri olan ’Kil Esaslı Kiremitler’ 30,52 milyon metrekare ve yüzde 21,5 pazar payı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Düz ve eğimli çatılarda kullanılan ’Bitümlü Malzemeler’ 54,5 milyon metrekare ve yüzde 30,9 lik pazar payı ile çatı kaplama sektöründe ikinci sırayı aldı.

Düz (teras) çatı kaplama malzemelerinden arduvazlı son kat ve üstünde gezinilen veya gezinilmeyen çatılarda kullanılan bitümlü örtülerin toplam miktarı 27 milyon metrekare oldu.

Düz (teras) çatı kaplamalarında kullanılan ’Sentetik Esaslı Kaplamaların’ toplam miktarı 4 milyon metrekareye ulaştı.

Plastik esaslı eğimli çatı kaplamaları 6 milyon metrekareyi geçti.

Alışveriş merkezleri (AVM) çatılarında kullanılan camlar ile yurt çapında örnekleri çoğalan yeşil çatılar sebebi ile ’Diğer Çatı Kaplama Malzemeleri’ 2017 yılında 400 bin metrekareye ulaştı.