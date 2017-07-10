İkili yemeğin ardından Dolmabahçe Ofisinin bahçesinde gezinti yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, 22. dünya Petrol Kongresine katılan liderler için Mabeyn Köşkünde düzenlenen öğle yemeğine Arnavutlut Başbakanı Edi Rama ile birlikte gitti. Yemeğin ardından Dolmabahçe Ofisine geçen ikili, ofisin bahçesinde gezinti yaptı. Gezinti sırasında Başbakan Yıldırım, Rama’ya İstanbul Boğazı’nı ve tarihi mekanları anlattı.

Öte yandan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov sabah saatlerinde İstanbul Kongre Merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin Bulgaristan ile ikili ilişkilerini gelişme potansiyelinden bahis edildiği, ortaklık ilişkileri, işbirliği, iyi komşuluk ve karşılıklı yarar temelinde geliştirme arzusunda olduğunun vurgulandığı belirtildi.

Konuk heyetin ise Türkiye ile ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusunda kararlı olduklarını söylediği öğrenildi.