Düzgün göğüsler kadınlarda öz güven sağlıyor

Dr. Arda Katırcıoğlu, düzgün göğüslerin kadınlarda öz güven sağladığını söyledi.

Estetik, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Dr. Arda Katırcıoğlu, “Göğüsler kadınların estetik açıdan en önem verdikleri bölgeler içerisinde yer almaktadır. Kadınlar açısından daha düzgün şekle sahip göğüsler bir öz güven sağlar ve kadının kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Bazı kadınlarda ise kalıtsal, gebelik veya kilo alıp verme gibi sebeplerden dolayı göğüsler daha sarkık ve hacimsiz gözükebilmektedir. Bu durum ise kadınlarda estetik açıdan kaygı verici durumlara yol açabilir. Bu ve benzeri durumlarda meme büyütme operasyonu uygulanır. Günümüzde bunun en sık olarak kullanılan göğüs şekillendirme operasyonu silikon meme protezleridir. Geçmişten günümüze bu silikon protezler göğüs kas dokusunun üstüne, altına veya daha farklı varyasyonlarda uygulanmıştır. Fakat günümüzde en uygun görülen göğüs protezi ise çift katmanlı (dual plan) meme büyütme operasyonudur. Çift katmanlı göğüs büyütme ameliyatı birçok farklı şekilde uygulanabilmektedir. Birincisi ve en çok tercih edileni göğüs altından kesi açılarak yapılanıdır. Bu yöntemde izler belli olmaz. Diğer bir yöntem ise koltuk altından kesi açılarak işlem yapılmasıdır. Fakat bu durumda az olsa da gözle görülür iz kalma ihtimali bulunmaktadır. Son olarak memenin kahverengi kısmı yeterli büyüklüğe sahip ise buradan da işlem yapılması mümkündür. Çift katmanlı meme büyütme operasyonu ile daha doğal ve arzu edilen sonuçlara ulaşmak çok daha kolaydır” dedi.

Çift katmanlı göğüs büyütme işleminin birden çok uygulamasının bulunduğunu ifade eden Dr. Katırcıoğlu, “Silikon yapının kısmen göğüs kası kısmen de meme dokusu altına uygulanması, göğüs kasının bağlı olduğu dokudan ayrılarak altına silikonun yerleştirilmesi ve meme bezi göğüs kası arasına uygulama yapılarak bu aradaki ilişkinin kesilmesi şeklinde yapılabilmektedir. Bu yöntemle sağlanan birincil avantaj silikonun hem kasın altında kalarak mümkün olduğunca korunaklı bir alanda kalması hem de kasın bağlantıları kesildiği için sadece bir örtü görevi görerek silikonu yukarıya doğru çekmesinin önüne geçilmesidir. Sonuç olarak çift katmanlı meme büyütme operasyonu ile daha doğal ve arzu edilen sonuçlara ulaşmak çok daha kolaydır. Kullanılacak protezin şekli kişinin göğüs kafesi şekline ve biyolojik yapısına bağlı olarak kişiye özel belirlenir. Estetik göğüs büyütme operasyonu emzirme döneminde olan veya gebelik planı yapan kişilere uygulanmaz. Ayrıca kişinin en yakın emzirme dönemini 6 ay geçmiş olması beklenmektedir. Kişi belirli bir kilo sınırının üzerindeyse de çift katmanlı göğüs büyütme uygulamasının yapılması doğru değildir. Bunun haricinde meme kanseri gibi rahatsızlıklar durumunda da bu uygulamanın yapılması çok sağlıklı olmayacaktır. Bu konuda uzman hekim muayenesi sonrasında karar verilmesi doğrudur. Hekim meme büyütme operasyonunda herhangi bir sakınca görmezse işlem uygulanır” diye konuştu.

“Operasyon sırasında herhangi bir ağrı olmaz”

Göğüs büyütme işlemi esnasında hastanın meme dokusuna uzun etkili lokal anestezi de uygulandığı için kişilerin operasyon sonrasında herhangi bir ağrı hissetmediklerini kaydeden Dr. Katırcıoğlu, “Bu durum, ameliyat sonrası süreci kişinin rahat atlatması açısından büyük önem taşımaktadır. Bir yan etki olan kapsül kontraktürü gelişimi ihtimali daha düşüktür. İstenilen göğüs şekline ulaşılması açısından daha iyi bir yöntemdir. Diğer meme büyütme operasyonlarına nazaran iyileşme süreci daha hızlıdır. Bir yan etki olan kapsül kontraktürü gelişimi ihtimali daha düşüktür. Hem kas altı hem de meme dokusu altına yerleştirildiği için, silikonun zaman içinde yukarı doğru yer değiştirmesi çok daha zordur. Halk arasında yanlış bir genel kanı da meme büyütme operasyonlarının kansere yol açtığı algısıdır. Bu son derece yanlış kanının doğruluk payı bulunmamaktadır. Meme protezleri herhangi bir alerjik reaksiyona da sebep olmazlar. Bu meme protezleri amaçlarına göre üretilmiş malzemelerden oluştukları için vücutta aksi bir tepkimeye girip kişiye zarar vermeleri söz konusu değildir. Çift katmanlı meme büyütme operasyonu ortalama 1 saat civarında sürmektedir. Ameliyat sonrası ağrı oluşması doğaldır fakat bu ağrı yüksek şiddetde ve dayanılamayacak düzeyde değildir. Operasyon sonrasında oluşan bu ağrılar kolaylıkla ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilmektedir. Meme büyütme ameliyatı sonrasında göğüslerde şişlikler olması gayet doğal bir durumdur. Bu şişlikler ortalama olarak 1 hafta gibi bir süreçte iner ve göğüsler normal görünmeye başlarlar. Memedeki ödemin tamamen atılması ise kişiden kişiye fark etmekle birlikte 4 ila 6 hafta arasında olur. Ancak tam sonuç 6 ayda ortaya çıkar. Aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların ameliyat öncesinde ve sonrasında alınmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Göğüs büyütme ameliyatı sonrasında erken ve geç dönem komplikasyonların oluşabildiğini belirten Dr. Katırcıoğlu, “Erken dönemde, nadir de olsa silikon protezin yerleştirildiği cebe kanama olabilir. Diğer adıyla hematom kendini şiddetli ağrı ve morarma olarak belli eder. Tekrar bir operasyon uygulanarak biriken kan alınır ve kanamanın oluştuğu yer kontrol edilir. Bu sebeple aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların ameliyat öncesinde ve sonrasında alınmaması gerekir. Ayrıca operasyon sonrası iyileşme sürecinde zorlayıcı hareketler ve ağır kaldırma gibi şeyler olabildiğince yapılmamalıdır. Yine meme büyütme ameliyatı uygulanan bölgede enfeksiyon gelişebilir. Bu enfeksiyonun tipine bağlı olarak doktorunuz sadece ilaç tedavisi uygulayabilir veya silikon yerinden çıkarılarak enfeksiyonun ardından yeniden yerleştirilir. Orta ve uzun dönemde silikonun bulunduğu alanda seroma adı verilen sıvı birikmesi olabilir. Bunun haricinde protez çevresinde geç dönemde bir kapsül oluşabilir. Bu zar kapsül oluşumu, ağrı ve şekil bozukluğuna sebep olabilmektedir. Bu tip bir durumda tekrar operasyon uygulanarak tedavi sağlanmaktadır” açıklamalarında bulundu.