Polisin kendisini gözaltına alınmasına direnen şahıs güçlükle polis otosuna bindirildi. Polis merkezine götürülen sürücü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında E-5 karayolu Edirnekapı mevkinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 34 TS 9160 plakalı otomobilin sürücüsü Serdar Özaltın, trafikteki araçların arasında makas atarak gitmeye başladı. Bu hareketleri yaptığı sırada sürücü Özaltın, karayolunda seyreden motosiklet sürücüsü Okan Öztürk ve diğer motosikletlileri sıkıştırmaya başladı. Sıkıştırma esnasında zaman zaman duran sürücü Özaltın, emniyet şeridinde duran Öztürk’ün önünde durarak geri manevra ile motosikletine de zarar verdi. Ardından sürücü makaslar atarak karayolunda ilerlemeye başladı. Trafikteki diğer sürücülerin de tepki gösterdiği sürücü kendisini takip eden diğer sürücüler tarafından Beşiktaş Balmumcu’da sıkıştırılarak durduruldu.

Güçlükle zapt edilerek gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen sivil polisler, otomobil sürücüsü Özaltın’ı güçlükle zapt etti. Gözaltına alınan sürücü ekiplerce Kuştepe Polis Merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan sürücü çarptığı motosiklet sürücülerinden de şikayetçi oldu. Daha sonra da serbest bırakıldı. Şahsın polis merkezine gelen patronu ise Özaltın’ın psikolojik sorunları olduğunu iddia etti. Motosiklet sürücüleri ise duruma adeta isyan etti.

“Trafikte makas atmaya başladı”

Motosikleti zarar gören Okan Öztürk, “Edirnekapı’dan emniyet şeridine girmiştim. Korna bastım ve yoluma devam ettim. Dikiz aynasından gördüğüm de selektör yaparak aracı üzerime sürdü. Sonrasında yanına yaklaştım, neden böyle yaptın dedim. O da emniyet şeridine girilmez yasak dedi. Senin bir sıkıntın mı var sana bir şey yapmıyorum diyerek sözlü bir şekilde tartıştım. Sonrasında makaslara girerek gitmeye başladı. Tehlikeli hareketler yaparak giderken onu videoya aldım. Geri geri gelerek motosikletime vurdu. Takip etmeye devam etti. Perpa civarında da arkamdan vurdu. Çamurluğa vurdu ve farlarım çatladı. Diğer motosikletlere de çarptı” dedi.

“Emniyet müdürünün sokağında oturuyorum, hepinizi aldıracağım”

Öztürk, “Ölümcül hareketler yaptı. Balmumcu’da bu arkadaşı sıkıştırdık ancak inmedi. Ben de kavşakta görev yapan polis ekiplerine durumu ihbar ettim. Polis ekipleri de gelince ben videoları onlara gösterirken araçtan inip bana yumruk attı. Şikayetçi olduk, patronu gelip psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Karakolda da sorun çıkarttı, polisleri de şikayet edeceğim dedi. İstanbul Emniyet Müdürü ile aynı sokakta oturuyorum hepinizi aldıracağım, bana isimleriniz verin diyerek polisleri de tehdit etti. Şikayetçiyiz” diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.