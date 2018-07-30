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30 Temmuz 2018 20:20

E-5 karayolunda kaza sonrası sopayla inen şoföre tatlı dil

E-5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde aniden direksiyon sola kıran sürücünün otomobiline çarpan minibüs şoförü, elinde sopayla araçtan indi.

E-5 karayolunda kaza sonrası sopayla inen şoföre tatlı dil

30 Temmuz 2018 20:20

Öfkeli şoför tam saldıracakken ona sarılan otomobil sürücüsü, tatlı diliyle ikna etti.


Olay, 1 Temmuz Pazar günü saat 11.40 sıralarında E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde karayolunda ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyonu sağa kırdı. Sürücünün sağa kırmasıyla aracı yanında seyreden minibüse çarptı. Kaza sonrası araçtan sopayla inen öfkeli minibüs şoförü, sürücüye saldırmak istedi. Ancak sürücü, şoföre sarılarak tatlı diliyle onu ikna etti. Güzel diyalog karşısında sopasını indiren genç şoför, konuşmalarının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.




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