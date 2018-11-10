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E-5 Karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80’inci yılında E-5 Karayolunda saat 9’u 5 geçe hayat durdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılında E-5 Karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Siren seslerini duyan sürücüler araçlarını kenara çekerek saygı duruşunda bulundu.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında yurdun dört bir yanında saygıyla anıldı. Saat 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde tüm yurtta hayat durdu. E-5 Karayolunda da siren seslerini duyan sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Duygusal anların yaşandığı saygı duruşunun ardından araçlarına binen vatandaşlar yollarına devam etti.

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